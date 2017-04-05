Кто в финал, а кто на вылет? Превью полуфиналов кубка России

"Локомотив" – "Уфа"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Локомотив":

"Уфа":

Статистика личных встреч:

Котировки:

Котировки на выход в финал:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Урал" - "Рубин"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

"Рубин":

Статистика личных встреч:

Котировки:

Котировки на выход в финал:

Трансляция матча:

Комментатор:

Все четыре участника полуфиналов занимают не самые высокие места в чемпионате, а потому возлагают большие надежды на завоевание кубкового трофея и выход в еврокубки благодаря этому событию. В этой связи оба матча представляются крайне интересными и невероятно важными.предваряет встречи 1/2 финала кубка России и задается вопросом - кто пройдет в финал, а кто вылетит из турнира?После очной встречи в чемпионате "Локомотив" и "Уфа" разыграют между собой первую путевку в финал кубка. Букмекеры явным фаворитом считают московский клуб, оценивая его шансы на успех примерно в три раза больше чем у соперника. Основания считать подобные расклады близкими к реальным вполне серьезные. В субботу "железнодорожники" имели солидное преимущество и выиграли по делу. Хорошим дебютом и хорошим голом отличился Фарфан, потеря Виталия Денисова и Ведрана Чорлуки не оказалась фатальной, а "уфимцам" было позволено лишь раз попасть в створ ворот Гильерме.Кстати говоря, есть вероятность, что Виталий Денисов сможет сыграть сегодня вечером. Помимо него, в распоряжение Семина после отбытой дисквалификации поступит Ари. Сложно сказать, будет ли его тренер использовать в связке с Фарфаном или будет делать ставку на схему с одним нападающим, но в любом случае у Юрия Павловича выбор есть. У Сергея Богдановича Семака с составом сложностей чуть больше. Из-за двух набранных желтых карточек в матчах на ранней стадии кубка (согласно дисциплинарному регламенту РФС) полуфинал пропустит Засеев. Также под вопросом участие в игре восстановившихся, но еще не полностью готовых Абдулавова, Тумасяна и Игбуна. Из приятных моментов возвращение после дисквалификации Аликина.Перед кубковой встречей нельзя не вспомнить, что "Локомотив" и "Уфа" уже играли между собой в этом турнире. В 2014-м году в рамках 1/8 финала в Уфе еще тогда на стадионе "Динамо" московский клуб был сильнее и победил со счетом 1:0. Наверняка многие даже не помнят, что было в той игре, но помнят тот сильнейший туман, из-за которого телекартинка была весьма эпичной. Интересно, что счет 1:0 - самый популярный в матчах между "Локо" и "Уфой". Из семи сыгранных встреч целых четыре заканчивались победой одной из команд с минимальным преимуществом. Вероятность того, что сегодня будет повторение этого сценария, как кажется, вполне высока.Александр Егоров (Саранск)нет – ЗасеевГильерме - Янбаев, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев – И. Денисов, Миранчук, Тарасов – Ари, ФарфанБеленов - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко, Живоглядов - Пауревич, Сысуев, Безденежных, Стоцкий - Фатаи7 +4 =1 -2 7:21.59 - 3.28 - 6.031.23 - 3.45Роман Трушечкин, Александр Аксенов"Урал" и "Рубин" тоже недавно встречались в чемпионате - 18 дней назад. Тогда клуб из Екатеринбурга победил 1:0 и сделал это скорее заслуженно, чем благодаря какой-то удаче. Подопечные Тарханова смотрелись интереснее соперника, забили быстрый гол и неплохо контролировали ход встречи. При этом, правда, нельзя забывать, что они позволяли "казанцам" достаточно часто бить - итоговая статистика насчитала 19 ударов в сторону ворот Заболотного и 6 ударов в створ. Впрочем, даже эти факты не позволяют говорить о том, что "Рубин" в той встрече был хорош.Не секрет, что в казанской команде есть определенные игровые проблемы, которые иногда перетекают в жесткие разговоры между игроками. В последнем туре чемпионата в матче против "Зенита" сложности подопечных Грасии с созданием моментов вновь дали о себе знать, а поражение со счетом 0:2 породило еще больше разговоров о необходимости отставки испанского тренера. Успокаивает болельщиков только то обстоятельство, что "Рубин" продолжает борьбу в кубке, но если он вылетит из него, то буря эмоций рискует окончательно захлестнуть поклонников "казанцев".Думаю, всем понятно, насколько предстоящий матч важен для Хави Грасии и его команды, но и находящемуся в нижней части турнирной таблице "Уралу" очень хочется выйти в финал и пробиться в еврокубки. К сожалению для екатеринбургского клуба, не сможет помочь ему в полуфинале Данцев - защитник получил красную карточку в четвертьфинале. Зато все остальные игроки готовы выйти на поле. В том числе, и Роман Павлюченко. По словам форварда, физически он себя чувствует хорошо и готов сыграть все 90 минут. Правда, Тарханов пока в этом не уверен. "Роман Павлюченко еще поможет команде, но на данный момент он не сможет 90 минут выполнять ту работу, которая требуется сейчас от нападающего" - заявил Александр Федорович.У "Рубина" дисквалифицированных нет, а в списке травмированных значится только Канунников. Бывший в лазарете еще неделю назад Рочина уже не только вернулся к полноценной работе, но и провел более получаса в игре против "Зенита". Таким образом, казанский клуб подходит к полуфиналу кубка с минимальными потерями. Интересно, что до встречи позапрошлого тура между "Уралом" и "Рубином" "казанцы" неизменно в Екатеринбурге побеждали. В том числе, и в 2011-м году в рамках матча 1/16 финала кубка России, когда они выиграли по пенальти со счетом 6:5. Вернется ли "Рубин" на победные рельсы или добавит в свой пассив второе поражение против "Урала" подряд? Прямая трансляция на "Матч ТВ" даст ответы на все вопросы.Алексей Еськов (Москва)Данцев – нетЗаболотный - Новиков, Динга, Балажиц, Фидлер – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – МанучарянРыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Цакташ, Рочина - Жонатас9 +2 =1 -6 6:143.16 - 2.86 - 2.312.08 - 1.62Сергей Кривохарченко