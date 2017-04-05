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Александер Чеферин: деньги не должны руководить футболом

УЕФА дополнительно инвестирует по 1 млн евро в развитие каждой ассоциации, входящей в его состав, сообщил в ходе заседания конгресса сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Мы приняли решение выделить каждой ассоциации дополнительно по одному миллиону евро на текущий цикл. Такие солидарные выплаты стали возможны благодаря хорошим финансовым результатам и успешным турнирам УЕФА", - цитирует Чеферина ТАСС.

Деньги не должны быть главной движущей силой европейского футбола, добавил Чеферин.

"Деньги не должны руководить футболом, необходимо уважать работу пирамиды футбольных ценностей. Мы не поддадимся на шантаж тех, кто думает, что они сильны размерами своих доходов", - сказал Чеферин.
Теги: Чеферин
Сегодня, 11:48
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№1 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 11:59) #
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Болеет за:
«Анжи»
Мы приняли решение выделить каждой ассоциации дополнительно по одному миллиону евро на текущий цикл.

Так что руководит футболом?
Регистрация: 1.05.2011
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