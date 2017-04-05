Матч "Локомотив" - "Уфа" начнется с минуты молчания

Предстоящий полуфинальный матч Кубка России "Локомотив" - "Уфа", который состоится 5 апреля в Москве на стадионе "Локомотив", начнётся с минуты молчания."Было принято решение начать матч с минуты молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге в результате взрыва.Также футболисты "Локомотива" и "Уфы" выйдут на матч в траурных повязках", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".