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Матч "Локомотив" - "Уфа" начнется с минуты молчания

Предстоящий полуфинальный матч Кубка России "Локомотив" - "Уфа", который состоится 5 апреля в Москве на стадионе "Локомотив", начнётся с минуты молчания.

"Было принято решение начать матч с минуты молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге в результате взрыва.

Также футболисты "Локомотива" и "Уфы" выйдут на матч в траурных повязках", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Чемпионат
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 11:57
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