Янн М’Вила: игра с "Уралом" будет не просто матчем, а войной

Полузащитник "Рубина" Янн М’Вила высказался в преддверии матча полуфинала Кубка России с "Уралом".— Да, так можно сказать. Учитывая нашу ситуацию в чемпионате, если мы возьмем Кубок, это в некотором смысле спасет нас в этом сезоне.— Это был очень сложный матч и сложное поле. «Урал» - очень хорошая команда, у них очень хорошие болельщики, которые их всегда поддерживают. Но мы сделали выводы. Можно сказать, что предстоящий матч будет не просто матчем, а войной.