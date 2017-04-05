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Янн М’Вила: игра с "Уралом" будет не просто матчем, а войной

Полузащитник "Рубина" Янн М’Вила высказался в преддверии матча полуфинала Кубка России с "Уралом".

— Янн, можно ли сказать, что ближайший матч самый важный для «Рубина» в сезоне?

— Да, так можно сказать. Учитывая нашу ситуацию в чемпионате, если мы возьмем Кубок, это в некотором смысле спасет нас в этом сезоне.

— Совсем недавно была игра с «Уралом» в чемпионате. Какие выводы сделали после нее?

— Это был очень сложный матч и сложное поле. «Урал» - очень хорошая команда, у них очень хорошие болельщики, которые их всегда поддерживают. Но мы сделали выводы. Можно сказать, что предстоящий матч будет не просто матчем, а войной.

ФК "Рубин"
Теги: Мвила Рубин
Сегодня, 12:34
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