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Российские клубы и РФС получили от УЕФА более 6 млн евро

УЕФА выделил Российскому футбольному союзу и российским клубам в общей сложности 6,39 млн евро за сезон-2015/16 в качестве солидарных выплат. Данные опубликованы в отчете УЕФА на официальном сайте за сезон-2015/16.

Согласно отчету, РФС получил 500 тысяч евро на развитие футбольной инфраструктуры и ежегодную выплату в размере 1,02 млн евро. Также РФС получил 600 тысяч евро за участие российских клубов в Лиге чемпионов.

Наибольшая сумма (3,79 млн) была выделена на развитие академий клубам, не участвовавшим в еврокубках. Российские клубы, выступившие в Лиге Европы, получили 481 тысячу евро в качестве солидарных выплат.
Сегодня, 13:45
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