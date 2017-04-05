Андреа Пирло может стать помощником Антонио Конте в "Челси"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло может войти в тренерский штаб "Челси", передает TalksSport.Сообщается, что главный тренер "синих" Антонио Конте хочет, чтобы именно итальянец заменил помощника Стива Холланда. Специалист окончании сезона уйдет в тренерский штаб наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.