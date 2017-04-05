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Андреа Пирло может стать помощником Антонио Конте в "Челси"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло может войти в тренерский штаб "Челси", передает TalksSport.

Сообщается, что главный тренер "синих" Антонио Конте хочет, чтобы именно итальянец заменил помощника Стива Холланда. Специалист окончании сезона уйдет в тренерский штаб наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.
Теги: Пирло Челси
Сегодня, 14:04
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(1)
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
Интересно, каким будет Пирло-тренер (если будет) blush
Регистрация: 24.04.2008
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