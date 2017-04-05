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Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко

Конгресс УЕФА проголосовал за кандидатов в совет ФИФА, среди которых до исключения значился глава РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко, сообщает пресс-служба УЕФА.

Голосование прошло в рамках конгресса УЕФА в среду в Хельсинки. В совет ФИФА вошли венгр Шандор Чаньи, киприот Костакис Куцокумнис и черногорец Деян Савичевич.

Все они выбраны сроком на четыре года. Еще один кандидат - немец Рейнхард Гриндель - выбран на два года.

Напомним, Виталий Мутко в марте не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и потерял возможность баллотироваться в совет организации, поскольку является также вице-премьером РФ.

Р-Спорт
Сегодня, 14:48
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