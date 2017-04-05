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Станислав Черчесов: Дзюба не не хотел, а не мог помочь сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему форвард Артем Дзюба не смог сыграть в матчах против Кот-д`Ивуара и Бельгии.

- Что происходит с Дзюбой? Четыре вызова в сборную – три неучастия в матчах из-за травм. И последующие полноценные выступления за «Зенит», однако.

– Давайте расставим, наконец, точки над i. Дзюба приехал на первый сбор – реальная травма, не может играть. На втором сборе присутствовал, но с той же травмой. Видно было по тренировкам – чуть-чуть не хватает его в каких-то моментах.

К игре с Коста-Рикой мы Дзюбу подвели, сыграл великолепно, забил два мяча. Но случай не самый простой. Бывает перелом или ушиб, когда все понятно: выздоровел – играешь снова. А бывает тягучая температура 37,2 – вроде все нормально, а на самом деле – болезнь. Ситуация с Дзюбой из этой серии.

Приехал в Краснодар – врачи постановили: требуется лечение, колено опухшее. Пришлось ему возвращаться в Москву и заниматься здоровьем. На это требовалось 5-6 дней, поэтому задействовать Дзюбу на таком уровне было слишком рискованно. Мы отслеживаем динамику, которая, к сожалению, идет к ухудшению. Да, он сыграл с «Рубином», но несколько дней тренировок после этого наверняка пропустил, чтобы быть готовым к следующему матчу.

Сейчас вопрос не в том, почему Дзюба не играл в Сочи и Краснодаре, а в том, как поведет себя колено дальше, насколько позволит подготовиться к Кубку конфедераций. Луческу уже сказал: Дзюбе нужен перерыв. А в дела клуба мы не вмешиваемся, футболисты – его ценный актив. Сейчас Артема готовят в «Зените» от игры к игре. Поэтому под темой следует подвести черту: Дзюба не не хотел, а не мог помочь сборной. И даже если хотел, на повестке дня оставался вопрос готовности и возможности это сделать.

- Может, стоит подсказать Дзюбе поберечь себя до Кубка конфедераций?

– Обследование в сборной показало: есть проблемы. Далее решение принимают игрок и клуб. Остается только надеяться, что к моменту объявления состава на Кубок Конфедераций Дзюба, как и все остальные кандидаты, будет здоров, конкурентоспособен и готов помочь сборной. Есть и к вам просьба: не надо домыслов, дайте игроку сфокусироваться на концовке чемпионата.

Sports.ru
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:27
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7
(0)
№7 Написал: василич (Сегодня, 16:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
и на Ч/М надо его поберечь, пусть дома посидит ,колено полечит, потеря будет не большая!!!
Регистрация: 1.04.2017
№6 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (4)

Есть и к вам просьба: не надо домыслов, дайте игроку сфокусироваться на концовке чемпионата.

а другим сфокусироваться не надо?
какой заботливый тренер у нашей сборной
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 16:06) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
корпоративная этика это хорошо,но всем же ясно что это все по указке
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: safonas (Сегодня, 16:04) #
  • +3
  •  (5)
online

а почему же он не остался для тактики как Глушаков и Дзагоев, ведь они тоже с травмами были, но все время были в команде


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 15:50) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Сейчас вопрос в том,как поведет себя колено дальше...

Колено или полено?
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 15:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А не мог потому что уровень игры очень низкий
Регистрация: 6.05.2016
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:40) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Незнай, что то как то мутно все. Приезжает в сборную не играет, возвращается в клуб и играет полностью матч. Когда травма напрягает такие игроки играют как правило под замену, тут же все матчи проведенные от свистка до свистка. С другой стороны может и правда Черчесов понимает что игры то товарищеские и берег игрока. Тогда почему в Зените не берегли?
Регистрация: 11.07.2006
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