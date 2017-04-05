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Станислав Черчесов: Дзюба не не хотел, а не мог помочь сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему форвард Артем Дзюба не смог сыграть в матчах против Кот-д`Ивуара и Бельгии.
- Что происходит с Дзюбой? Четыре вызова в сборную – три неучастия в матчах из-за травм. И последующие полноценные выступления за «Зенит», однако.
– Давайте расставим, наконец, точки над i. Дзюба приехал на первый сбор – реальная травма, не может играть. На втором сборе присутствовал, но с той же травмой. Видно было по тренировкам – чуть-чуть не хватает его в каких-то моментах.
К игре с Коста-Рикой мы Дзюбу подвели, сыграл великолепно, забил два мяча. Но случай не самый простой. Бывает перелом или ушиб, когда все понятно: выздоровел – играешь снова. А бывает тягучая температура 37,2 – вроде все нормально, а на самом деле – болезнь. Ситуация с Дзюбой из этой серии.
Приехал в Краснодар – врачи постановили: требуется лечение, колено опухшее. Пришлось ему возвращаться в Москву и заниматься здоровьем. На это требовалось 5-6 дней, поэтому задействовать Дзюбу на таком уровне было слишком рискованно. Мы отслеживаем динамику, которая, к сожалению, идет к ухудшению. Да, он сыграл с «Рубином», но несколько дней тренировок после этого наверняка пропустил, чтобы быть готовым к следующему матчу.
Сейчас вопрос не в том, почему Дзюба не играл в Сочи и Краснодаре, а в том, как поведет себя колено дальше, насколько позволит подготовиться к Кубку конфедераций. Луческу уже сказал: Дзюбе нужен перерыв. А в дела клуба мы не вмешиваемся, футболисты – его ценный актив. Сейчас Артема готовят в «Зените» от игры к игре. Поэтому под темой следует подвести черту: Дзюба не не хотел, а не мог помочь сборной. И даже если хотел, на повестке дня оставался вопрос готовности и возможности это сделать.
- Может, стоит подсказать Дзюбе поберечь себя до Кубка конфедераций?
– Обследование в сборной показало: есть проблемы. Далее решение принимают игрок и клуб. Остается только надеяться, что к моменту объявления состава на Кубок Конфедераций Дзюба, как и все остальные кандидаты, будет здоров, конкурентоспособен и готов помочь сборной. Есть и к вам просьба: не надо домыслов, дайте игроку сфокусироваться на концовке чемпионата.
Sports.ru
- Что происходит с Дзюбой? Четыре вызова в сборную – три неучастия в матчах из-за травм. И последующие полноценные выступления за «Зенит», однако.
– Давайте расставим, наконец, точки над i. Дзюба приехал на первый сбор – реальная травма, не может играть. На втором сборе присутствовал, но с той же травмой. Видно было по тренировкам – чуть-чуть не хватает его в каких-то моментах.
К игре с Коста-Рикой мы Дзюбу подвели, сыграл великолепно, забил два мяча. Но случай не самый простой. Бывает перелом или ушиб, когда все понятно: выздоровел – играешь снова. А бывает тягучая температура 37,2 – вроде все нормально, а на самом деле – болезнь. Ситуация с Дзюбой из этой серии.
Приехал в Краснодар – врачи постановили: требуется лечение, колено опухшее. Пришлось ему возвращаться в Москву и заниматься здоровьем. На это требовалось 5-6 дней, поэтому задействовать Дзюбу на таком уровне было слишком рискованно. Мы отслеживаем динамику, которая, к сожалению, идет к ухудшению. Да, он сыграл с «Рубином», но несколько дней тренировок после этого наверняка пропустил, чтобы быть готовым к следующему матчу.
Сейчас вопрос не в том, почему Дзюба не играл в Сочи и Краснодаре, а в том, как поведет себя колено дальше, насколько позволит подготовиться к Кубку конфедераций. Луческу уже сказал: Дзюбе нужен перерыв. А в дела клуба мы не вмешиваемся, футболисты – его ценный актив. Сейчас Артема готовят в «Зените» от игры к игре. Поэтому под темой следует подвести черту: Дзюба не не хотел, а не мог помочь сборной. И даже если хотел, на повестке дня оставался вопрос готовности и возможности это сделать.
- Может, стоит подсказать Дзюбе поберечь себя до Кубка конфедераций?
– Обследование в сборной показало: есть проблемы. Далее решение принимают игрок и клуб. Остается только надеяться, что к моменту объявления состава на Кубок Конфедераций Дзюба, как и все остальные кандидаты, будет здоров, конкурентоспособен и готов помочь сборной. Есть и к вам просьба: не надо домыслов, дайте игроку сфокусироваться на концовке чемпионата.
Sports.ru
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