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Игроки "Зенита" возложили цветы у станции метро Санкт-Петербурга

Футболисты и персонал "Зенита" возложили цветы у станции метро Санкт-Петербурга "Технологический институт" в память о жертвах взрыва, произошедшего 3 апреля.

3 апреля около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт - 2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Газета.ru
Теги: Зенит
Сегодня, 15:40
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