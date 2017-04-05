Игроки "Зенита" возложили цветы у станции метро Санкт-Петербурга

Футболисты и персонал "Зенита" возложили цветы у станции метро Санкт-Петербурга "Технологический институт" в память о жертвах взрыва, произошедшего 3 апреля.3 апреля около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт - 2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.