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Костас Манолас может перебраться в "Интер"

"Интер" заинтересовался защитником "Ромы" Костасом Маноласом, сообщает Telelombardia.

"Нерадзурри" готовы компенсировать римлянам 43 миллиона евро в качестве отступных, причем сам трансфер якобы уже согласован. На сколько подпишет контракт с миланцами 25-летний футболист, пока неизвестно.
Теги: Манолас Интер
Сегодня, 17:45
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