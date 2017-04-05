Костас Манолас может перебраться в "Интер"

"Интер" заинтересовался защитником "Ромы" Костасом Маноласом, сообщает Telelombardia."Нерадзурри" готовы компенсировать римлянам 43 миллиона евро в качестве отступных, причем сам трансфер якобы уже согласован. На сколько подпишет контракт с миланцами 25-летний футболист, пока неизвестно.