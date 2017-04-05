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"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России

"Локомотив" в полуфинальном матче Кубка России обыграл "Уфу".

Кубок России

1/2 финала

"Локомотив" - "Уфа" 1:0

Гол: Фернандеш, 45

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев (В. Денисов), Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 77)

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев (Обляков, 67), Стоцкий (Кротов, 88), Пауревич, Ванек, Фатай

Предупреждения: Ванек, 49, Стоцкий, 53, Аликин, 55, Маргасов, 64
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 21:21
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№38 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:50) #
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online

zoom,
Клоун... С этими командами играл дубль "Ростова"... А с кем "мудили" решалы со свистком, я написал выше. Убогий
Регистрация: 25.02.2017
№37 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:48) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Динамо» М
C победой, Локо.
Палыч очень порадовал своим экстерьером, а "петушок" сегодня был- ну просто козырный.
Регистрация: 19.10.2008
№36 Написал: zoom РФ (Сегодня, 22:47) #
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online

Цитата: Противовес
Уважаемые болельщики УФЫ, не расстраивайтесь. Изначально нужно было понимать что ваш клуб не пустят в финал решалы РФС - такова ныне стратегия этого "честного" органа : все столичные (московские и питерские) и адм. ресурсные должны быть удовлетворены итогами сезона, одни на пьедестале, другие с кубком в ЛЕ.. А речи господина МУТКО о честном футболе ни что иное, как словоблудие. Вы помните где "великий" автобусник Семин руководил "Мордовией" несколько лет ? Правильно, в Саранске ! И нам не известно сколько ОНИ с Семиным "чаю" выпили за это время пребывания в столице Мордовии... Теперь вопрос на засыпку - откуда главный арбитр полуфинала кубка свистун Егоров ? Правильно, тоже из Саранска. Теперь самый сложный вопрос, и Будогосскому тоже - как назначаются ныне арбитры на матчи ПЛ и Кубка страны: сами себя предлагают, по пожеланию представителей клуба или по решению все знающих руководителей департамента судей ? Как свистел Егоров в одну сторону, пресекая на корню острые моменты Уфимцев, не вызывало сомнения в исходе матча в пользу "Локомотива" играющего с бандой Семака ВТОРЫМ НОМЕРОМ (!!!). Вы этого ждали от нового руководства судейского корпуса, плюющего на мнение специалистов и болельщиков, защищая своих свистунов. А что они в этом сезоне вытворяют с "Ростовом", унизившим в прошлом сезоне ВСЕХ адм. ресурсных и, назло всем "доброжелателям", пробившийся в ЛЧ... Мы (болельшики дончан из разных городов) уже устали от этого безпредела и направили в УЕФА и ФИФА жалобу на действия арбитров и руководства РФС, с подборкой всех спорных решений арбитров (Москалева, Еськова, Матюнина, Безбородова и Турбина) в матчах Бердыевской бригады с Зенитом в Питере (при МУТКО и Миллере с 0-2 на 3-2), с Тереком в Грозном, с Краснодаром в Краснодаре и в Ростове, ну и со Спартаком в Москве. Пусть футбольные власти Европы и мира оценят квалификацию наших арбитров и лояльность руководства РФС и РФПЛ к столичным клубам и денежным мешкам, мешающую региональным командам играть в честный футбол. Ну нет больше сил смотреть на это безобразие и слушать сказки об улучшении арбитража в российском футболе и главенстве спортивной составляющей в нашем футболе. Стыдно... тем более накануне ЧМ в России. А вы там держитесь, если привыкли утираться с.о.п..л.я.м.и от безисходности.

Вот это тебя раскотяшило) Наверное, пока заканчивал сей опус, забыл к кому обращался.

Цитата: Противовес
все столичные (московские и питерские) и адм. ресурсные должны быть удовлетворены итогами сезона

Ростов-Урал: 0-0; Уфа-Ростов: 0-0; Амкар-Ростов: 1-0; Рубин-Ростов: 0-0; Урал-Ростов: 1-0; Кр.Советов-Ростов: 0-0. Яшка, где ты здесь увидел столичные и адм. ресурсные. Окстись)


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№35 Написал: kurbath тула (Сегодня, 22:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Семин-Уфе нечего делать в лиге европы
Регистрация: 20.11.2015
№34 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (15)

Цитата: zen-it
Если бы играл спартак, и проигрывал бы, то минут 10-ть бы судейка добавил.


Если бы зинка из вышки вылетал, то решением ... его бы, по старой традиции, оставили. ))

По делу: Локомотив с победой.
Регистрация: 6.10.2009
№33 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:07) #
  • -6
  •  (12)

Опять победитель кубка будет быстро бит в Европе.
Регистрация: 21.04.2009
№32 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:05) #
  • -12
  •  (14)
online

Уважаемые болельщики УФЫ, не расстраивайтесь. Изначально нужно было понимать что ваш клуб не пустят в финал решалы РФС - такова ныне стратегия этого "честного" органа : все столичные (московские и питерские) и адм. ресурсные должны быть удовлетворены итогами сезона, одни на пьедестале, другие с кубком в ЛЕ.. А речи господина МУТКО о честном футболе ни что иное, как словоблудие. Вы помните где "великий" автобусник Семин руководил "Мордовией" несколько лет ? Правильно, в Саранске ! И нам не известно сколько ОНИ с Семиным "чаю" выпили за это время пребывания в столице Мордовии... Теперь вопрос на засыпку - откуда главный арбитр полуфинала кубка свистун Егоров ? Правильно, тоже из Саранска. Теперь самый сложный вопрос, и Будогосскому тоже - как назначаются ныне арбитры на матчи ПЛ и Кубка страны: сами себя предлагают, по пожеланию представителей клуба или по решению все знающих руководителей департамента судей ? Как свистел Егоров в одну сторону, пресекая на корню острые моменты Уфимцев, не вызывало сомнения в исходе матча в пользу "Локомотива" играющего с бандой Семака ВТОРЫМ НОМЕРОМ (!!!). Вы этого ждали от нового руководства судейского корпуса, плюющего на мнение специалистов и болельщиков, защищая своих свистунов. А что они в этом сезоне вытворяют с "Ростовом", унизившим в прошлом сезоне ВСЕХ адм. ресурсных и, назло всем "доброжелателям", пробившийся в ЛЧ... Мы (болельшики дончан из разных городов) уже устали от этого безпредела и направили в УЕФА и ФИФА жалобу на действия арбитров и руководства РФС, с подборкой всех спорных решений арбитров (Москалева, Еськова, Матюнина, Безбородова и Турбина) в матчах Бердыевской бригады с Зенитом в Питере (при МУТКО и Миллере с 0-2 на 3-2), с Тереком в Грозном, с Краснодаром в Краснодаре и в Ростове, ну и со Спартаком в Москве. Пусть футбольные власти Европы и мира оценят квалификацию наших арбитров и лояльность руководства РФС и РФПЛ к столичным клубам и денежным мешкам, мешающую региональным командам играть в честный футбол. Ну нет больше сил смотреть на это безобразие и слушать сказки об улучшении арбитража в российском футболе и главенстве спортивной составляющей в нашем футболе. Стыдно... тем более накануне ЧМ в России. А вы там держитесь, если привыкли утираться с.о.п..л.я.м.и от безисходности.
Регистрация: 25.02.2017
№31 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:05) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«МЮ»
вот что значит солнышко пригрело,девахи как активизировались,минусят и минусят матильды smile
Регистрация: 9.03.2017
№30 Написал: Бриг (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
styh,
Ежели , что обращайтесь.. wink
Регистрация: 21.11.2016
№29 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Если бы играл спартак, и проигрывал бы, то минут 10-ть бы судейка добавил.

Где-то анекдот видел:
Российские судьи ввели правило "Золотого гола" - игра будет продолжаться до тех пор, пока Спартак не забьет blush
Регистрация: 19.03.2010
№28 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
Цитата: styh
Начихать за кого ты будешь болеть, еще поплачь, потошни, посамовыражайся. А мы послушаем.

плачите обычно вы,вы же деффки, девятиместные smile

А ну ка еще давай, только поумнее))

Цитата: Бриг
Трудовая победа Локомотива..Уфа серьезный соперник..Помотала железнодорожников.Нельзя было недооценивать уфимцев.Финал будет интересным.Локо с победой!

Спасибо.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№27 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:51) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: styh
Начихать за кого ты будешь болеть, еще поплачь, потошни, посамовыражайся. А мы послушаем.

плачите обычно вы,вы же деффки, девятиместные smile
Регистрация: 9.03.2017
№26 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: QoshaK
Игра получилась тяжелая и энергозатратная у обоих команд. Уфа сразу взяла высокий темп и держала его 80 минут. Локомотив в борьбе старался не уступать и при прочих равных исход решил индивидуальное мастерство которое у игроков Локомотива выше. Не скажу что у Уфы было много конкретных моментов но оборону Локомотива держали в напряжении весь матч. Были и у Локомотива моменты на контратаках которые команда благополучно растранжирила. Забей второй гол и много бы сил сэкономили и Игнатьев может быть не получил бы травму, и не было бы валидола в концовке. Более сильные команды не дадут создавать столько моментов.

На первых минутах Уфа могла забить.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№25 Написал: Бриг (Сегодня, 21:47) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
Трудовая победа Локомотива..Уфа серьезный соперник..Помотала железнодорожников.Нельзя было недооценивать уфимцев.Финал будет интересным.Локо с победой!
Регистрация: 21.11.2016
№24 Написал: Хидя (Сегодня, 21:46) #
  • -4
  •  (12)
online

если бы играл зенит и проигрывал бы, то судейка поставил бы обязательно пенальти на баобабе...это дерево хорошо падает в штрафной...
Регистрация: 13.03.2017
№23 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:46) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: stepanmlc
рубин-лохо неплохая вывеска для финала

Еще один, который не умеет называть клубы за которые не болеет правильно. Ясли-гоголь-моголь. Первая группа.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№22 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 21:45) #
  • +7
  •  (9)

Игра получилась тяжелая и энергозатратная у обоих команд. Уфа сразу взяла высокий темп и держала его 80 минут. Локомотив в борьбе старался не уступать и при прочих равных исход решил индивидуальное мастерство которое у игроков Локомотива выше. Не скажу что у Уфы было много конкретных моментов но оборону Локомотива держали в напряжении весь матч. Были и у Локомотива моменты на контратаках которые команда благополучно растранжирила. Забей второй гол и много бы сил сэкономили и Игнатьев может быть не получил бы травму, и не было бы валидола в концовке. Более сильные команды не дадут создавать столько моментов.
Регистрация: 27.09.2015
№21 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
какое же ссаное гавно и трусливая игра у каломотива,забили случайный гол и всех нападающих сняли и до конца игры играли на отбой и тянули время против Уфы стоя в штрафной всей командой,давно такой рыготины не видел,хотя с Палычем так все команды играют,никогда нет никакой осмысленной игры,поэтому в финале буду за Рубин или Урал,а этот панос под откос

Начихать за кого ты будешь болеть, еще поплачь, потошни, посамовыражайся. А мы послушаем.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№20 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:43) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: паровоз
А ЧЕ ТЫ ЗА ПИНДОССКУЮ АВАТАРКУ СКРЫЛСЯ? КСТАТИ, МЮ ОСНОВАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ РАБОЧИМИ!

да все равно кем он там основан,это не оправдание такой ссаной игре Локомотива
Регистрация: 9.03.2017
№19 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы играл спартак, и проигрывал бы, то минут 10-ть бы судейка добавил.
Регистрация: 5.04.2017
№18 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:39) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с финалом!!! Мы в Сочах!!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№17 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:37) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: паровоз
Цитата: Manchester United
какое же ссаное гавно и трусливая игра у каломотива,забили случайный гол и всех нападающих сняли и до конца игры играли на отбой и тянули время против Уфы стоя в штрафной всей командой,давно такой рыготины не видел,хотя с Палычем так все команды играют,никогда нет никакой осмысленной игры,поэтому в финале буду за Рубин или Урал,а этот панос под откос

А ЧЕ ТЫ ЗА ПИНДОССКУЮ АВАТАРКУ СКРЫЛСЯ? КСТАТИ, МЮ ОСНОВАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ РАБОЧИМИ!

Да не мешай дoлбoeбу! Он с одного акка пишет, с других себе плюсует) Есть тут такие эбланы.
Регистрация: 21.03.2011
№16 Написал: паровоз (Сегодня, 21:34) #
  • +7
  •  (15)

Цитата: Manchester United
какое же ссаное гавно и трусливая игра у каломотива,забили случайный гол и всех нападающих сняли и до конца игры играли на отбой и тянули время против Уфы стоя в штрафной всей командой,давно такой рыготины не видел,хотя с Палычем так все команды играют,никогда нет никакой осмысленной игры,поэтому в финале буду за Рубин или Урал,а этот панос под откос

А ЧЕ ТЫ ЗА ПИНДОССКУЮ АВАТАРКУ СКРЫЛСЯ? КСТАТИ, МЮ ОСНОВАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ РАБОЧИМИ!
Регистрация: 25.06.2016
№15 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: stepanmlc
рубин-лохо неплохая вывеска для финала

стЁпа команда за которую тЫ бЕлееш наз чпорток.


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№14 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Ну что же братцы-Паровозы и нам сопереживающие, с победой нас и выходом в финал Российского кубка.


Молодцы! Теперь кубок берите - и отдыхать (ну хоть в последнем туре)! blush
Регистрация: 23.08.2016
№13 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Паровозы !! Начинаем потихоньку ехать по рельсам. Два раза Уфу победить -это уже не плохо . Ману красава!!!!
Регистрация: 18.03.2012
№12 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:27) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
кто там следующий с Уфой? сложно будет
А кубок нужно забирать, кто бы ни попался в финале.


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:27) #
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
опять нам или коням с Локомотивом на суперкубок играть...
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:27) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
рубин-лохо неплохая вывеска для финала


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:27) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Очень тяжелый соперник и по моментам примерное равенство.
Команду поздравляю с выходом в финал, оборонцы сегодня сыграли очень хорошо.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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