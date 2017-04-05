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"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России
"Локомотив" в полуфинальном матче Кубка России обыграл "Уфу".
Кубок России
1/2 финала
"Локомотив" - "Уфа" 1:0
Гол: Фернандеш, 45
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев (В. Денисов), Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 77)
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев (Обляков, 67), Стоцкий (Кротов, 88), Пауревич, Ванек, Фатай
Предупреждения: Ванек, 49, Стоцкий, 53, Аликин, 55, Маргасов, 64
Кубок России
1/2 финала
"Локомотив" - "Уфа" 1:0
Гол: Фернандеш, 45
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев (В. Денисов), Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 77)
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев (Обляков, 67), Стоцкий (Кротов, 88), Пауревич, Ванек, Фатай
Предупреждения: Ванек, 49, Стоцкий, 53, Аликин, 55, Маргасов, 64
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