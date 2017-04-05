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"Барселона" разгромила "Севилью" и возглавила чемпионат Испании
В матче 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своём поле принимала "Севилью".
Чемпионат Испании
30 тур
"Барселона" - "Севилья" 3:0
Голы: Суарес, 25, Месси, 28, 33
"Барселона": Штеген, Юмтити, Пике (Динь, 77), Маскерано, Ракитич (Аленья, 80), Иньеста, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес (Алькасер, 65), Неймар
"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Лангле, Пареха, Меркадо (Краневиттер, 46), Насри (Сарабия, 46), Иборра (Йоветич, 76), Корреа, Н'Зонзи, Витоло
Предупреждения: Пике, 15, Иборра, 38, Витоло, 57, Бускетс, 71, Ракитич, 78, Аленья, 84, Витоло, 90+1
Удаления: Витоло, 90+1
Чемпионат Испании
30 тур
"Барселона" - "Севилья" 3:0
Голы: Суарес, 25, Месси, 28, 33
"Барселона": Штеген, Юмтити, Пике (Динь, 77), Маскерано, Ракитич (Аленья, 80), Иньеста, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес (Алькасер, 65), Неймар
"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Лангле, Пареха, Меркадо (Краневиттер, 46), Насри (Сарабия, 46), Иборра (Йоветич, 76), Корреа, Н'Зонзи, Витоло
Предупреждения: Пике, 15, Иборра, 38, Витоло, 57, Бускетс, 71, Ракитич, 78, Аленья, 84, Витоло, 90+1
Удаления: Витоло, 90+1
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