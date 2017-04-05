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"Барселона" разгромила "Севилью" и возглавила чемпионат Испании

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своём поле принимала "Севилью".

Чемпионат Испании

30 тур

"Барселона" - "Севилья" 3:0

Голы: Суарес, 25, Месси, 28, 33

"Барселона": Штеген, Юмтити, Пике (Динь, 77), Маскерано, Ракитич (Аленья, 80), Иньеста, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес (Алькасер, 65), Неймар

"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Лангле, Пареха, Меркадо (Краневиттер, 46), Насри (Сарабия, 46), Иборра (Йоветич, 76), Корреа, Н'Зонзи, Витоло

Предупреждения: Пике, 15, Иборра, 38, Витоло, 57, Бускетс, 71, Ракитич, 78, Аленья, 84, Витоло, 90+1

Удаления: Витоло, 90+1
Теги: Барселона Севилья
Сегодня, 22:26
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№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 22:47) #
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а ничего что реал щас играет + еще матч в запасе , т.е. барса нифига не возглавила на самом деле а вы еще новость и жирным сделали)))
Регистрация: 31.07.2010
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