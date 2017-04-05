Даниэле Де Росси: Спаллетти - отличный выбор для "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси высказал мнение, согласно которому римский клуб должен удержать главного тренера Лучано Спаллетти."Спаллетти оказал на меня наибольшее влияние среди всех тренеров, с которыми я работал. Его видение футбола прекрасно. У Лучано непростой характер, но он определенно отличный выбор для "Ромы", - цитирует игрока Football Italia.