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Даниэле Де Росси: Спаллетти - отличный выбор для "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси высказал мнение, согласно которому римский клуб должен удержать главного тренера Лучано Спаллетти.

"Спаллетти оказал на меня наибольшее влияние среди всех тренеров, с которыми я работал. Его видение футбола прекрасно. У Лучано непростой характер, но он определенно отличный выбор для "Ромы", - цитирует игрока Football Italia.
Теги: Спаллетти Рома
Вчера, 23:05
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