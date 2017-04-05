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Интриги не будет
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Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
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Вчера 21:19
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
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Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
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Даниэле Де Росси: Спаллетти - отличный выбор для "Ромы"
Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси высказал мнение, согласно которому римский клуб должен удержать главного тренера Лучано Спаллетти.
"Спаллетти оказал на меня наибольшее влияние среди всех тренеров, с которыми я работал. Его видение футбола прекрасно. У Лучано непростой характер, но он определенно отличный выбор для "Ромы", - цитирует игрока Football Italia.
"Спаллетти оказал на меня наибольшее влияние среди всех тренеров, с которыми я работал. Его видение футбола прекрасно. У Лучано непростой характер, но он определенно отличный выбор для "Ромы", - цитирует игрока Football Italia.
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