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"Спортинг" уступил "Малаге", "Осасуна" обыграла "Алавес"

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Малага" в гостях переиграла "Спортинг" – 1:0.

Чемпионат Испании

30 тур

"Спортинг Хихон" - "Малага" 0:1

Голы:[/b] Рамирес, 40

"Спортинг Хихон": Куэльяр, Мере, Бабен, Канелья, Лора, Альварес, Касес (Бланко, 82), Кармона (Родригес, 73), Бурги, Траоре (Н'ди, 61), Кастро

"Малага": Камени, Льоренте, Рикка, Эрнандес, Росалес, Камачо, Форнальс, Кастро, Кеко (Онтиверос, 75), Рамирес (Шарлес, 88), Сантос (Хуанпи, 68)

Предупреждения: Форнальс, 21, Рамирес, 45, Эрнандес, 58, Кеко, 70, Бурги, 80, Мере, 86, Хуанпи, 90+4

[b]"Алавес" - "Осасуна" 0:1

Голы: Беренгер, 88

"Алавес": Пачеко, Руано, Эли, Гарсия (Франсуа, 71), Фемения, Льоренте, Крстичич (Гомес, 61), Торрес (Брум, 78), Ромеро, Катай, Сантос

"Осасуна": Сиригу, Фуэнтес, Санхурхо, Гарсия, Клерк, Олавиде, Фаусто (Эрнандес, 71), Чаушич, Куэвас (Буньюэль, 69), Леон (Беренгер, 77), Кодро

Предупреждения: Санхурхо, 32, Торрес, 35, Ромеро, 50, Гарсия, 62, Эли, 80, Фемения, 82
Теги: Спортинг Хихон Малага
Вчера, 23:34
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