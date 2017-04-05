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Интриги не будет
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Вчера 15:56
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Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала"
"Челси" одержал победу над "Манчестер Сити", "Арсенал" разгромил "Вест Хэм"
"Челси" одержал победу над "Манчестер Сити" в 32-м туре чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
31 тур
"Челси" - "Манчестер Сити" 2:1
Голы: Азар, 8, 36, Агуэро, 27
"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Зума, (Матич, 46), - Педро, Канте, Азар, (Лофтус-Чик, 90), Фабрегас, (Виллиан, 85), Аспиликуэта - Диего Коста.
"Манчестер Сити": Кабальеро - Стоунз, Компани, Клиши, Навас - Фернандиньо, Делф, Сильва, де Брюйне, (Стерлинг, 84), Сане, (Нолито, 88), - Агуэро.
Предупреждения: Клиши, 54, Делф, 82, Компани, 87, Канте, 90+2
"Арсенал" - "Вест Хэм" 3:0
Голы: Озил, 58, Уолкотт, 68, Жиру, 83
"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Бельерин, Паулиста, Монреаль, Джака, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 81), Озил, Уолкотт (Рэмси, 81), Санчес, Уэлбек (Жиру, 74)
"Вест Хэм": Рэндольф, Масуаку, Байрэм, Коллинз, Фонте, Лансини, Ноубл (Фернандеш, 80), Куйяте, Антонио (Снодграсс, 46), Айю, Кэрролл (Сахо, 64)
Предупреждения: Бельерин, 18, Лансини, 39, Мустафи, 62, Байрэм, 77
"Суонси Сити" - "Тоттенхэм" 1:3
Голы: Рутледж, 11, Алли, 88, Мин, 90+1, Эриксен, 90+4
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон (Юн, 72), Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Рутледж (Нарсинг, 90+4), Сигурдссон, Айю (Макбарни, 75)
"Тоттенхэм": Ворм, Уолкер, Дэвис (Н'Куду, 79), Алдервейрелд, Вертонген, Дембеле, Сиссоко (Янссен, 61), Дайер, Алли, Эриксен, Мин (Триппьер, 90+4)
Предупреждения: Айю, 17, Дайер, 78
Чемпионат Англии
31 тур
"Челси" - "Манчестер Сити" 2:1
Голы: Азар, 8, 36, Агуэро, 27
"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Зума, (Матич, 46), - Педро, Канте, Азар, (Лофтус-Чик, 90), Фабрегас, (Виллиан, 85), Аспиликуэта - Диего Коста.
"Манчестер Сити": Кабальеро - Стоунз, Компани, Клиши, Навас - Фернандиньо, Делф, Сильва, де Брюйне, (Стерлинг, 84), Сане, (Нолито, 88), - Агуэро.
Предупреждения: Клиши, 54, Делф, 82, Компани, 87, Канте, 90+2
"Арсенал" - "Вест Хэм" 3:0
Голы: Озил, 58, Уолкотт, 68, Жиру, 83
"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Бельерин, Паулиста, Монреаль, Джака, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 81), Озил, Уолкотт (Рэмси, 81), Санчес, Уэлбек (Жиру, 74)
"Вест Хэм": Рэндольф, Масуаку, Байрэм, Коллинз, Фонте, Лансини, Ноубл (Фернандеш, 80), Куйяте, Антонио (Снодграсс, 46), Айю, Кэрролл (Сахо, 64)
Предупреждения: Бельерин, 18, Лансини, 39, Мустафи, 62, Байрэм, 77
"Суонси Сити" - "Тоттенхэм" 1:3
Голы: Рутледж, 11, Алли, 88, Мин, 90+1, Эриксен, 90+4
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон (Юн, 72), Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Рутледж (Нарсинг, 90+4), Сигурдссон, Айю (Макбарни, 75)
"Тоттенхэм": Ворм, Уолкер, Дэвис (Н'Куду, 79), Алдервейрелд, Вертонген, Дембеле, Сиссоко (Янссен, 61), Дайер, Алли, Эриксен, Мин (Триппьер, 90+4)
Предупреждения: Айю, 17, Дайер, 78
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