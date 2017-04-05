"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, несмотря на поражение от "Наполи"

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Наполи" на своем поле вырвал победу у "Ювентуса" – 3:2. Игра в Турине завершилась победой "Старой синьоры" со счетом 3:1.Кубок Италии1/2 финалаИгуаин, 32, Гамшик, 53, Игуаин, 58, Мертенс, 61, Инсинье, 67"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Аллан, 82), Гамшик (Паволетти, 75), Милик (Мертенс, 61), Кальехон, Инсинье"Ювентус": Нето, Алвес, Сандро, Бонуччи, Бенатиа, Хедира, Ринкон (Пьянич, 70), Стураро (Лемина, 86), Куадрадо, Игуаин, Дибала (Барцальи, 76)Предупреждения: Ринкон, 25, Кулибали, 28, Куадрадо, 30, Кальехон, 30, Диавара, 65, Максимович, 75, Гулам, 80, Пьянич, 85, Алвес, 88