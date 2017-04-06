Лучано Спаллетти: моё будущее? Сейчас не лучшее время для подобных размышлений

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал ответный полуфинал Кубка Италии с "Лацио" (3:2). По сумме двух матчей "волки" не сумели выйти в финал турнира. В первой игре "Лацио" дома победил со счётом 2:0."Посмотрим, как этот результат отразится на оставшейся части сезона. Естественно, мы разочарованы исходом противостояния. Прошлое уже не изменить, поэтому в ближайшем будущем следует быть очень осторожными. На мой взгляд, "Рома" сыграла достаточно хорошо. Так уж получилось, что мы выиграли множество поединков, забили много мячей, однако допустили ошибки в двух-трёх ключевых встречах. Моё будущее? Сейчас не лучшее время для подобных размышлений. Я хочу, чтобы команда заняла максимально лучшую позицию в серии А", – цитирует Спаллетти Rai Sport.