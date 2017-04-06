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Интриги не будет
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"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
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ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (14)
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Хуан Куадрадо признан болельщиками "Ювентуса" лучшим игроком марта
Хуан Куадрадо признан болельщиками "Ювентуса" лучшим игроком марта, сообщает официальный сайт клуба. Колумбиец будет награжден в субботу вечером перед матчем серии А против "Кьево". В нынешнем сезоне чемпионата Италии Куадрадо провёл 23 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативных паса.
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