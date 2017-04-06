Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Хуан Куадрадо признан болельщиками "Ювентуса" лучшим игроком марта

Хуан Куадрадо признан болельщиками "Ювентуса" лучшим игроком марта, сообщает официальный сайт клуба. Колумбиец будет награжден в субботу вечером перед матчем серии А против "Кьево". В нынешнем сезоне чемпионата Италии Куадрадо провёл 23 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативных паса.
Теги: Куадрадо Ювентус
Сегодня, 04:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.