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Глава федерации футбола США: подготовка к чемпионату мира движется в правильном направлении
Глава федерации футбола США, член совета ФИФА Сунил Гулати отметил, что подготовка к чемпионату мира 2018 года в России идет в правильном направлении.
"Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира.
Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово", - цитирует Гулати ТАСС.
"Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира.
Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово", - цитирует Гулати ТАСС.
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