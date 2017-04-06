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"Локомотив" - "Уфа": фотоотчет матча

В матче полуфинала Кубка России "Локомотив" принимал "Уфу". Встреча завершилась в пользу железнодорожников - 1:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.



























Rusfootball.info
Теги: Локомотив Уфа Фото
Сегодня, 09:16
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