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Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с притерской пропиской (5)
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с притерской пропиской (5)
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Интриги не будет
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"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
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Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (6)
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (6)
"Локомотив" - "Уфа": фотоотчет матча
В матче полуфинала Кубка России "Локомотив" принимал "Уфу". Встреча завершилась в пользу железнодорожников - 1:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.
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