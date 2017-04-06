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Сергей Прядкин: думаю, до конца сезона проблем с полями не будет

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что у команд премьер-лиги не будет проблем с подготовкой полей до конца текущего сезона.

"Думаю, с учетом прихода тепла проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно. Но рекомендации определенные мы хотим дать и дадим их достаточно жестко. Понятно, что газон выбирает клуб, регион платит за это деньги. Но бывают случаи, когда мы даем рекомендации положить искусственный газон последнего поколения, а кладут все равно натуральный, который достаточно трудно приживается в данных климатических условиях.

Было много нареканий в адрес "Крыльев Советов", но в этом году они сами признали, что сорвали подготовку поля. То, что они признали это, уже является шагом вперед. Арена к чемпионату мира в Самаре вот-вот будет готова, проблем с полем там быть не должно. А на "Металлурге", который будет резервным, наверное, имеет смысл постелить искусственный газон", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 09:55
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