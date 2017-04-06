Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Руководство "Лестера" не будет проводить расследование по делу Ахмеда Мусы

Руководство "Лестера" отметило, что в клубе знают о задержании и допросе нападающего Ахмеда Мусы.

Данный вопрос закрыт, и никаких мер принято не будет, в том числе не будет проводиться внутреннее расследование, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Dailystar.

Ранее стало известно, что бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса был задержан полицией по подозрению в избиении собственной жены.
Теги: Лестер Муса
Сегодня, 09:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.