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УЕФА и английская премьер-лига обсудят, как избежать пересечения игр ЛЧ и АПЛ

Президент УЕФА Александр Чеферин проведет встречу с исполнительным председателем английской Премьер-лиги Ричардом Скудамором, на которой будет обсуждаться, как избежать пересечения матчей европейских клубных турниров с играми чемпионата Англии, информирует ITV.

Стоит отметить, что с 2018 по 2021 год четыре сильнейшие лиги Европы будут представлены сразу четырьмя командами в Лиге чемпионов УЕФА.

Газета.ru
Сегодня, 10:44
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