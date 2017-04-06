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11:56
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (1)
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (1)
10:56
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (14)
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (14)
10:28
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
08:25
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (12)
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (12)
00:03
Интриги не будет
Интриги не будет
Вчера 23:43
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
СМИ: "Фенербахче" проявляет интерес к Тайсону и Евгению Коноплянке
В полузащитнике "Шахтера" Тайсоне заинтересован "Фенербахче", информирует AMK Spor. Сообщается, что 29-летний бразилец является главной трансферной целью турецкой команды.
Также стамбульцы следят за игрой полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки, права на которого принадлежат "Севилье".
Также стамбульцы следят за игрой полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки, права на которого принадлежат "Севилье".
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