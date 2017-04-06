СМИ: "Фенербахче" проявляет интерес к Тайсону и Евгению Коноплянке

В полузащитнике "Шахтера" Тайсоне заинтересован "Фенербахче", информирует AMK Spor. Сообщается, что 29-летний бразилец является главной трансферной целью турецкой команды.Также стамбульцы следят за игрой полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки, права на которого принадлежат "Севилье".