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Василий Уткин: потолок зарплат? Любой потолок можно пробить

Телекомментатор Василий Уткин высказался относительно заявления РФПЛ о желании ввести потолок зарплат для молодых футболистов.

"Суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. В КХЛ тоже есть потолок зарплат. Любой потолок можно пробить. Нужно о повышении конкуренции думать, а мы все о запретительных методах.

Какие только слова не звучат, но только не о конкуренции. Если ограничиться лимитом на легионеров в заявке, то будут футболисты конкурировать между собой. А лимит на игроков в поле ведет к тому, что легионеры конкурируют между собой, а российские игроки с российскими", - цитирует Уткина "СпортFM".
Теги: Уткин
Сегодня, 12:43
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№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
А конвертов не существует? А предоставления бесплатного жилья и бентли с водилой и личным самолётом? А за подарками вилл двоюордным братьям кто будет следить? Бразильская налоговая или нигерийские фискальные службы? 80% населения НАШЕЙ страны получает серые или вообще чёрные зарплаты, и их проверить не могут, а они хотят проверить иностранцев!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А новостник, провокатор.
ВАСИЛИЙ УТКИН: ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ? ЛЮБОЙ ПОТОЛОК МОЖНО ПРОБИТ


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Судя по последним высказываниям наших футбольных руководителей, они там между собой конкурируют лишь в одном: кто тупой, еще тупее. smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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