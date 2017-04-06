Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (3)
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (3)
12:24
Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (6)
Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (6)
11:56
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (2)
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (2)
10:56
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (18)
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (18)
10:28
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
08:25
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (16)
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (16)
Василий Уткин: потолок зарплат? Любой потолок можно пробить
Телекомментатор Василий Уткин высказался относительно заявления РФПЛ о желании ввести потолок зарплат для молодых футболистов.
"Суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. В КХЛ тоже есть потолок зарплат. Любой потолок можно пробить. Нужно о повышении конкуренции думать, а мы все о запретительных методах.
Какие только слова не звучат, но только не о конкуренции. Если ограничиться лимитом на легионеров в заявке, то будут футболисты конкурировать между собой. А лимит на игроков в поле ведет к тому, что легионеры конкурируют между собой, а российские игроки с российскими", - цитирует Уткина "СпортFM".
"Суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. В КХЛ тоже есть потолок зарплат. Любой потолок можно пробить. Нужно о повышении конкуренции думать, а мы все о запретительных методах.
Какие только слова не звучат, но только не о конкуренции. Если ограничиться лимитом на легионеров в заявке, то будут футболисты конкурировать между собой. А лимит на игроков в поле ведет к тому, что легионеры конкурируют между собой, а российские игроки с российскими", - цитирует Уткина "СпортFM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.