Дмитрий Селюк: "Шахтер" - это не Луческу, а Ахметов, "Зенит" сделал ошибку

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о работе румынского специалиста Мирчи Луческу в "Зените".– Его приглашение – ошибка. Стоит посмотреть на трансферную кампанию при Мирче, и все станет понятно. Когда он работал на Украине, тоже плакался на судейство. Многие думают, что тот "Шахтер" – это Луческу. На самом деле Ринат Ахметов выстроил систему развития клуба. Игроки, уехавшие из Донецка в топ-чемпионаты – продукт системы, а не главного тренера. Он был винтиком в большом механизме.Результаты "Зенита" подтверждают мои слова. В Санкт-Петербурге не сформирована четкая система работы, поэтому недочеты румынского специалиста видны. Если бы питерцев возглавил Сергей Семак, результаты были бы не хуже.– Безусловно. Но не думаю, что команда им пользуется. Скорее, есть клубы и некоторые чиновники, которые специально заискивают перед "Зенитом", поэтому кажется, что он применяет административный ресурс. Скажем так, в Санкт-Петербурге специально никому свою волю не навязывают, однако другие боятся иметь мнение, отличное от питерского.