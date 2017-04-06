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Дмитрий Селюк: "Шахтер" - это не Луческу, а Ахметов, "Зенит" сделал ошибку

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о работе румынского специалиста Мирчи Луческу в "Зените".

– Его приглашение – ошибка. Стоит посмотреть на трансферную кампанию при Мирче, и все станет понятно. Когда он работал на Украине, тоже плакался на судейство. Многие думают, что тот "Шахтер" – это Луческу. На самом деле Ринат Ахметов выстроил систему развития клуба. Игроки, уехавшие из Донецка в топ-чемпионаты – продукт системы, а не главного тренера. Он был винтиком в большом механизме.

Результаты "Зенита" подтверждают мои слова. В Санкт-Петербурге не сформирована четкая система работы, поэтому недочеты румынского специалиста видны. Если бы питерцев возглавил Сергей Семак, результаты были бы не хуже.

– У сине-бело-голубых есть административный ресурс?

– Безусловно. Но не думаю, что команда им пользуется. Скорее, есть клубы и некоторые чиновники, которые специально заискивают перед "Зенитом", поэтому кажется, что он применяет административный ресурс. Скажем так, в Санкт-Петербурге специально никому свою волю не навязывают, однако другие боятся иметь мнение, отличное от питерского.

Советский спорт
Теги: Селюк Луческу Зенит
Сегодня, 12:51
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8
(2)
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
Цитата: Саня1589
везет тому
кто сильнее !


Точно не повезет тому кто не знает русские пословицы, например такие: "Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати" или "Хвалилась овца, что у нее хвост как у жеребца". Жаль, что рифма при использовании другого животного нарушается. Хотя хвост у этого животного еще хуже, крючком.
Регистрация: 29.11.2014
№7 Написал: fits (Сегодня, 13:45) #
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Селюк понимает, что Луческу его игроков не купит...
Вот и хочет другого тренера, попокладистей...
Хотя Семак вряд ли пошел бы ему навстречу...
Во всех интервью Селюка просматривается личная выгода...
Все его "выводы" направлены на личное обогащение...
И зачем сайт печатает его вью?
Правильно...Селюк сам платит..
Регистрация: 6.10.2016
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
И это чудо является агентом футболистов, пфф, Ахметов раскрывал игроков. Большей дурости от него услышать будет трудно.
Шел бы лучше, вылизывать Он-он.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 13:16) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
а если у бабушки был куй...
Регистрация: 19.10.2010
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:12) #
  • -5
  •  (11)
online

maradona72 : Зенит-это не Луческу, а Газпром.

У Плаческу что там крыша серьезная была с колоссальным админ ресурсом, что тут. Плаческу в своей стихии.

Все таки Лучески как никто другой подходит для главного тренера Зенита! Вечно обиженное eбало, вечные сопли , вечное нытье что их ущемляют. Ну идеальный для Зенита!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: язва (Сегодня, 13:08) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
везет тому
кто сильнее !


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:02) #
  • +7
  •  (9)

ну если по существу, зенит после 21 тура набрал 42 очка, т.е. в среднем по 2 очка за игру, вполне нормальный график.
Да, по случайности вылетели из ЛЕ. пропустить на 93 минуте - несчастный случай. А обсерать в РФ любили всегда. Нормально луческу работает. У Боаша были до этого Халк и Витцель - первого продали сразу, второго чуть позднее. Сейчас приходят новые игроки, по сути строиться новая команда. еще Гарай ушел.
Уверен, что после отмены лимита в 2018/19 сезоне, от зенита боаша останется полтора футболиста.
Ломбертс уходит. 3 ведущих игрока (Халк, Витцель, Гарай) уже ушли. Лодыгин сел на лавку и с нее еще долго не слезет, я в этом уверен - вот вам 5 игроков основного состава, которые теперь не играют.
Ко всему - у смольникова, шатова и жиркова травмы. + гарсия, который присел на лавку.
Итого - 9 человек.
Остались только Дзюба, да Кришито.
В такой ситуации говорить, что зенит плохо идет, набрав 42 очка - это бред.
Если не брать в расчет спартак, которые не играл в ЕК и слил кубок, а также стоит отметить в некоторых матчах везение команду (везет тому, кто везет, но все же) - что зенит, что ЦСКА играют вполне себе на своем уровне...
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:57) #
  • +3
  •  (3)
online

Ну я луческу не люблю,но глупо отрицать то что он сделал с шахтером!
Регистрация: 27.07.2016
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