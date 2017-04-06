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Магомед Мусалов и Саид Эзатолахи смогут сыграть против "Зенита"

Футболисты "Анжи" Магомед Мусалов и Саид Эзатолахи готовы принять участие в матче премьер-лиги против "Зенита".

"У Магомеда Мусалова и Сеида Эзатолахи была простуда. Сейчас всё в порядке, футболисты вернулись к тренировкам и будут готовы к матчу с "Зенитом", – сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Матч состоится в субботу, 8 апреля и начнется в 19.00 мск.

Чемпионат
Теги: Анжи
Сегодня, 13:18
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