Магомед Мусалов и Саид Эзатолахи смогут сыграть против "Зенита"

Футболисты "Анжи" Магомед Мусалов и Саид Эзатолахи готовы принять участие в матче премьер-лиги против "Зенита"."У Магомеда Мусалова и Сеида Эзатолахи была простуда. Сейчас всё в порядке, футболисты вернулись к тренировкам и будут готовы к матчу с "Зенитом", – сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.Матч состоится в субботу, 8 апреля и начнется в 19.00 мск.