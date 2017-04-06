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Болельщики "Зенита" отменили перфоманс на игру с "Анжи" и будут молчать 13 минут

Болельщики "Зенита" проведут акцию в память о погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.

"В память о жертвах трагедии на домашнем матче против "Анжи" (08.04) наша трибуна будет молчать первые 13 минут матча. Матчевый перфоманс и готовящиеся мероприятия по случаю последней в этом сезоне игры на Петровском – отменяются.

Из запланированного будет реализовано только одно – на этот матч мы пойдем вместе со своими детьми", – говорится в заявлении объединения болельщиков "Зенита" "Ландскрона".
Теги: Зенит
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: katysoroka (Сегодня, 14:46) #
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Регистрация: 6.04.2017
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