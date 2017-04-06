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Станислав Сухина: иностранных арбитров уже приглашали, ничего полезного не получилось
Российский арбитр ФИФА Станислав Сухина высказал свое мнение на предложение капитана "Спартака" Дениса Глушакова приглашать иностранных судей на главные матчи чемпионата России.
"Думаю, что наши арбитры справятся с матчами такого уровня. Практика приглашения иностранных арбитров уже была, и ничего полезного она не дала.
Давление на наших судей? Говоря о том, что кто-то может стимулировать арбитров, мы бросаем обвинения на такие команды, как "Спартак" или "Зенит". А писать все что угодно могут и на заборе", - цитирует Сухину "Спорт день за днем".
"Думаю, что наши арбитры справятся с матчами такого уровня. Практика приглашения иностранных арбитров уже была, и ничего полезного она не дала.
Давление на наших судей? Говоря о том, что кто-то может стимулировать арбитров, мы бросаем обвинения на такие команды, как "Спартак" или "Зенит". А писать все что угодно могут и на заборе", - цитирует Сухину "Спорт день за днем".
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