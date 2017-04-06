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Станислав Сухина: иностранных арбитров уже приглашали, ничего полезного не получилось

Российский арбитр ФИФА Станислав Сухина высказал свое мнение на предложение капитана "Спартака" Дениса Глушакова приглашать иностранных судей на главные матчи чемпионата России.

"Думаю, что наши арбитры справятся с матчами такого уровня. Практика приглашения иностранных арбитров уже была, и ничего полезного она не дала.

Давление на наших судей? Говоря о том, что кто-то может стимулировать арбитров, мы бросаем обвинения на такие команды, как "Спартак" или "Зенит". А писать все что угодно могут и на заборе", - цитирует Сухину "Спорт день за днем".
Теги: Сухина
Сегодня, 14:52
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7
(1)
№7 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 15:55) #
  • +1
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Конечно как бомжеки с ослятами стали проигрывать и удаляться - так сразу всё и прикрыли.Да иностранный судья может ошибиться-но уж точно он неподкупен
Регистрация: 31.03.2008
№6 Написал: SP-M (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)

если отказывается - значит тут что то не чисто. морда наглая. разогнать бы вас всех там.
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: mustang (Сегодня, 15:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а что должно было получиться?
иностранец не подкупен
Регистрация: 23.12.2015
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:29) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ни одного скандала не было
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:24) #
  • +6
  •  (6)

пишут на заборах??? а у тебя рот как забор, народ требует евросвистка, морда наглая laughing
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:06) #
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  •  (4)

mikelo73,
Иностранец нужен,та как было много ошибок судьи в прошлой игре! А нам пусть учатся.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Да инопланетян пригласите недовольные были, есть и будут. приглашения иностранных судей в прошлый раз ни на ету не решило проблемы Судейства а РФПЛ . Почему, та потому что вся Система гнилая ..
Регистрация: 18.03.2012
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