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СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 60 млн евро за Ивана Перишича
Хавбек "Интера" Иван Перишич привлек интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", передает La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что манкунианцы уже несколько недель занимаются вопросом возможного перехода 28-летнего вингера. Отмечается, что игру хорвата высоко оценивает наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью.
"МЮ" готов выложить требуемые "Интером" за Перишича 60 млн евро, чтобы не дать перехватить игрока конкуренту - "Челси".
Сообщается, что манкунианцы уже несколько недель занимаются вопросом возможного перехода 28-летнего вингера. Отмечается, что игру хорвата высоко оценивает наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью.
"МЮ" готов выложить требуемые "Интером" за Перишича 60 млн евро, чтобы не дать перехватить игрока конкуренту - "Челси".
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