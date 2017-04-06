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Матч между сборными России и Чили может пройти на стадионе ЦСКА

Российский футбольный союз работает над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе "ВЭБ-Арена". Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Это в определенной степени рыночная ситуация, но мы не прочь сыграть на ЦСКА.

РФС будет работать над этим - прекрасный стадион построили, надо его засветить, сделать его международным, чтобы в будущем можно было подать заявку на финал еврокубка. Но это все пока проект", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России ЦСКА
Сегодня, 15:09
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№2 Написал: SP-M (Сегодня, 15:47) #
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там вместимость маленькая сколько можно его предлагать. он никуда не подойдет . пусть кони только там играют. а то построили хрень маленькую а уже замахиваются на финалы евро. пипец еврей там бучу поднимает.

наш наиболее подходит под матчи сборной и финал еврокубков.
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:40) #
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там газон западло, вытоптан копытами, трава подъедена мордами, впрочем нашей сборной чем хуже, тем лучче smile
Регистрация: 7.12.2016
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