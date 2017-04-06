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Лукаш Пищек подписал новый контракт с дортмундской "Боруссией"

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек подставил подпись под новым контрактом, сообщает официальный сайт клуба.

Теперь соглашение сторон рассчитано до 2019 года.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 16:34
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