Болельщики "Урала" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Болельщики "Урала" во время матча 1/2 финала Кубка России против "Рубина" почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщает официальный твиттер РФПЛ.Болельщики вывесили баннер со словами "Питер, скорбим!".