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Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
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"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
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Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (7)
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (7)
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Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (8)
Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (8)
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КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (3)
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (3)
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Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (19)
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Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
Болельщики "Урала" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге
Болельщики "Урала" во время матча 1/2 финала Кубка России против "Рубина" почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщает официальный твиттер РФПЛ.
Болельщики вывесили баннер со словами "Питер, скорбим!".
Болельщики вывесили баннер со словами "Питер, скорбим!".
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