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Болельщики "Урала" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Болельщики "Урала" во время матча 1/2 финала Кубка России против "Рубина" почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщает официальный твиттер РФПЛ.

Болельщики вывесили баннер со словами "Питер, скорбим!".
Теги: Урал
Сегодня, 18:00
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