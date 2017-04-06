"Урал" обыграл "Рубин" и сыграет с "Локомотивом" в финале Кубка России

В полуфинальном матче Кубка России "Урал" одержал победу над "Рубином". В финале екатеринбургский клуб сыграет с "Локомотивом".Кубок России1/2 финалаИльин, 13, Новиков, 58 - Жонатас, 31.Нереализованный пенальти: Жонатас, 39 (мимо)."Урал": Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров (Коробов, 82), Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин."Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ (Ахметов, 68), Рочина, Жемалетдинов (Ткачук, 46), Лестьенн (Карадениз, 74), Жонатас.Предупреждения: Кулаков, 81, Камболов, 87.