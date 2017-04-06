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"Урал" обыграл "Рубин" и сыграет с "Локомотивом" в финале Кубка России

В полуфинальном матче Кубка России "Урал" одержал победу над "Рубином". В финале екатеринбургский клуб сыграет с "Локомотивом".

Кубок России

1/2 финала

"Урал" - "Рубин" 2:1

Голы: Ильин, 13, Новиков, 58 - Жонатас, 31.

Нереализованный пенальти: Жонатас, 39 (мимо).

"Урал": Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров (Коробов, 82), Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ (Ахметов, 68), Рочина, Жемалетдинов (Ткачук, 46), Лестьенн (Карадениз, 74), Жонатас.

Предупреждения: Кулаков, 81, Камболов, 87.
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 18:52
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22
(5)
№22 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: venera
styh,
писец Локомотиву--как он играл с Уфой...такие дыры в обороне.спасибо Уфимским нападающим,что ноги у них не из попы растут,такие моменты упускали.с Уралом не прокатит

Локо подготовится. Давай дождемся 2-го мая.))


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№21 Написал: AnK. (Сегодня, 19:28) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В финале будут играть две слабейшие команды нашего Чемпионата. И кто бы не взял Кубок в Европе этому клубу делать нечего. А так "Урал" молодцы! "Рубину"-позор!
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: Бриг (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Урал впервые в своей истории выходит в финал Кубка России,и показал не плохую игру. Интересный будет матч с Локомотивом.Рубин в очередной раз продемонстрировал невнятную игру и, по большому счету, на победу рассчитывать не мог.
Пы.Сы. Ильина бы в Краснодар...
Регистрация: 21.11.2016
№19 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 19:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
styh,
писец Локомотиву--как он играл с Уфой...такие дыры в обороне.спасибо Уфимским нападающим,что ноги у них не из попы растут,такие моменты упускали.с Уралом не прокатит
Регистрация: 15.04.2009
№18 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 19:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
персонально рад за Тарханова,и за Екат в целом - яростно болели


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№17 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:17) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
А ведь Ильин и впрямь в сборную собрался - голы только так штампует и не зажрался еще. Жаль "Кубань" профукала его.
Регистрация: 20.02.2013
№16 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
дибилы..больше слов нет. В ФНЛ дорога
Регистрация: 5.08.2015
№15 Написал: Распутин (Сегодня, 19:07) #
  • -6
  •  (12)
online

Цитата: vlees..
интересно хоть 10 тысяч соберет в Сочи такой финал?

проводниц можно примерно посчитать... количество поездов... прибывающих в адлер... плюс примерное количество вагонов...
Регистрация: 2.04.2017
№14 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:06) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Интересный будет финал. Семин vs Тарханов. Ждем-с.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:06) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
достойный говнофинал,для говнокубка

У вас и такого 15 лет нет...
Регистрация: 19.03.2010
№12 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 19:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
позор гоните этого испанца,жалко на него смотреть -он мерзнет вечно...это россия детка.пока не поздно, позовите коннова или карпина пожалуйста.жонатас играет как халк пытается все сам бить нет паса и такой шанс упустил...где лучший игрок сонг?
Регистрация: 26.04.2016
№11 Написал: следующий (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: ctdthysqjktym
Молодцы! Казань взяли, впереди Москва.

Ну если Локо предложит Иванову нормальную сумму, то проблем у железнодорожников не будет.
Регистрация: 14.12.2012
№10 Написал: glorvsex (Сегодня, 19:05) #
  • -11
  •  (11)

а теперь представьте дрезина или урал +пищевик в лч=0 мест на следующий год в еврокубках
Регистрация: 5.02.2017
№9 Написал: vlees.. (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
интересно хоть 10 тысяч соберет в Сочи такой финал?
Регистрация: 2.04.2017
№8 Написал: паровоз (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (16)

Цитата: скальп
достойный говнофинал,для говнокубка

да уж, не для слабаков!
Регистрация: 25.06.2016
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 18:59) #
  • +4
  •  (6)
online

с таким составом так убого играть
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:59) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
гаже фееричного тренера Рубина может быть только тренер Омского Газмяса который чрез рот жены отправлял мужа футболиста заграницу,
дно убогое


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:57) #
  • +1
  •  (13)
online

Молодцы! Казань взяли, впереди Москва. .Не отступать и не сдаваться! За нами - половина России.
Регистрация: 30.08.2008
№4 Написал: скальп (Сегодня, 18:56) #
  • -14
  •  (22)

достойный говнофинал,для говнокубка
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:56) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодец Урал.!!!!!!!! А вот Рубин может и дальше скупать по три четыре состава.И переманивать из других команд молодых воспитанников. Как сказал дедушка Ленин "дело не в количестве -а в качестве" .
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: jeyson1328 санкт-петербург (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Пора Испанца гнать пока сезон не завален окончательно. В команде есть Сонг,Лестьен а выходят вечно узбек Ахметов и очередное дитя лимита Жемалетдинов.
Регистрация: 18.02.2013
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
adios, Gracia!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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