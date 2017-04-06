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"Эйбар" одержал победу над "Лас-Пальмасом"
В матче 30-го тура чемпионата Испании "Эйбар" обыграл "Лас-Пальмас".
Чемпионат Испании
30 тур
"Эйбар" - "Лас-Пальмас" 3:1
Гол: Бебе, 14, Айтами, 26 (авто.), Гарсия, 66 - Лемос, 62
"Эйбар": Йоэль, Луна, Рамис, Лежён, Капа, Гарсия, Леон (Пенья, 88), Эскаланте (Ривера, 61), Гонсалес, Гарсия, Бебе
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Симон, Лопеш, Айтами, Лемос, Роке, Халилович, Монторо, Виера (Боатенг, 72), Момо, Ливайя (Хесе, 78)
Предупреждение: Ливайя, 8, Лопеш, 54, Лежен, 61, Симон, 64, Меса, 65, Гарсия, 74, Хесе, 90+4
Чемпионат Испании
30 тур
"Эйбар" - "Лас-Пальмас" 3:1
Гол: Бебе, 14, Айтами, 26 (авто.), Гарсия, 66 - Лемос, 62
"Эйбар": Йоэль, Луна, Рамис, Лежён, Капа, Гарсия, Леон (Пенья, 88), Эскаланте (Ривера, 61), Гонсалес, Гарсия, Бебе
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Симон, Лопеш, Айтами, Лемос, Роке, Халилович, Монторо, Виера (Боатенг, 72), Момо, Ливайя (Хесе, 78)
Предупреждение: Ливайя, 8, Лопеш, 54, Лежен, 61, Симон, 64, Меса, 65, Гарсия, 74, Хесе, 90+4
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