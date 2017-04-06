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"Эйбар" одержал победу над "Лас-Пальмасом"

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Эйбар" обыграл "Лас-Пальмас".

Чемпионат Испании

30 тур

"Эйбар" - "Лас-Пальмас" 3:1

Гол: Бебе, 14, Айтами, 26 (авто.), Гарсия, 66 - Лемос, 62

"Эйбар": Йоэль, Луна, Рамис, Лежён, Капа, Гарсия, Леон (Пенья, 88), Эскаланте (Ривера, 61), Гонсалес, Гарсия, Бебе

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Симон, Лопеш, Айтами, Лемос, Роке, Халилович, Монторо, Виера (Боатенг, 72), Момо, Ливайя (Хесе, 78)

Предупреждение: Ливайя, 8, Лопеш, 54, Лежен, 61, Симон, 64, Меса, 65, Гарсия, 74, Хесе, 90+4
Теги: Эйбар Лас-Пальмас
Сегодня, 22:41
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№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 22:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
красавы


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
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