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"Дженоа" отказался продавать Джованни Симеоне в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" предложил "Дженоа" 18 млн евро за аргентинского нападающего Джованни Симеоне, сообщает Il Messaggero. По информации источника, итальянский клуб отказался продавать своего форварда. В нынешнем сезоне сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне провёл в серии А 28 матчей и забил 10 мячей.
Теги: Дженоа Атлетико
Сегодня, 00:03
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