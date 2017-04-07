"Дженоа" отказался продавать Джованни Симеоне в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" предложил "Дженоа" 18 млн евро за аргентинского нападающего Джованни Симеоне, сообщает Il Messaggero. По информации источника, итальянский клуб отказался продавать своего форварда. В нынешнем сезоне сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне провёл в серии А 28 матчей и забил 10 мячей.