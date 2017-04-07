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Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России
После победы в полуфинале над «Рубином» «Уралу» осталось выиграть всего 1 матч, дабы представить Екатеринбург в европейских турнирах. Подобные случаи в нашем футболе – не нонсенс, поэтому Rusfootball.info вспоминает, кто проторил дорожку, по которой могут пройти уральцы.
«Терек»-2004
До той самой игры (во всех смыслах этого слова) 2009 года пара «Крылья» – «Терек» ассоциировалась именно с финалом Кубка России 2004 года, в котором великолепная команда Германа Ткаченко и Гаджи Гаджиева, позже выигравшая бронзу чемпионата, упустит возможность взять первый трофей в истории клуба. Матч, состоявшийся через 20 дней после убийства Ахмата Кадырова, завершился результативной контратакой «Терека» с голом Федькова
В итоге команда Ваита Талгаева, игравшая тогда в Первом дивизионе, стартовала в Кубке УЕФА, который позже выиграет ЦСКА. Сейчас нелегко представить победу команды ФНЛ над представителем чемпионата Польши, но «Терек» минимально выиграл у «Леха» и в 1-м матче на «Локомотиве» (Дмитрий Хомуха не забил пенальти, но исправился на 90-й минуте), и в ответном гостевом. В Польше отличился всё тот же Федьков.
А вот с «Базелем» «Терек» уже не справился: в Москве грозненцы обменялись со швейцарцами забитыми мячами, но на выезде уступили 0:2. Впереди у команды было повышение в классе – из ПерДива в 2004 году «Терек» выбрался.
«Сибирь»-2010
В отличие от «Томи», «Сибирь» в элите почти не появляется, но сезон 2010 в исполнении команды Игоря Криушенко запомнился многим. Сибиряки стали самыми яркими аутсайдерами русского футбола, играли сами, давали сопернику. И сумели добрести до финала Кубка 09/10, где минимально проиграли «Зениту».
Впереди у аутсайдера российского чемпионата был кипрский «Аполлон». Сейчас и наши лидеры не могут обыграть киприотов, но «Сибири» это удалось: в домашнем матче единственный гол забил Медведев, а в гостевом важнейший мяч провел Игорь Шевченко – поражение 1:2 наших устроило. Однако на годы врезался в память не тот успех. Шансы «Сибири» в матче с ПСВ оценивались низко, но хозяева смогли остановить легендарный голландский клуб и дождаться гола Дягтерёва на 92-й минуте.
Эта победа навсегда осталась в истории новосибирского футбола, несмотря на 0:5 в Эйндховене. А вот сама команда в Премьер-лиге не осталась – наладить игру в обороне Криушенко так и не смог.
«Алания»-2011
В конце 2010 года владикавказцы вылетели из Премьер-лиги, которая в последний раз проводилась по системе «весна-осень». Зато весной команда ФНЛ играла в финале Кубка России, а летом – стартовала в Лиге Европы. Путь в проигранный «армейцам» финал для команды Валерия и Владимира Газзаевых получился удивительным, ведь побеждала она только по пенальти, а в полуфинал вообще прошла автоматически из-за расформирования «Сатурна». Именно с «Алании» начались полуфинальные пенальтийные неудачи «Ростова», которые остались позади только в 2014-м.
Несмотря на «пердивную» прописку, «Алания» также сумела преодолеть 1 раунд: после ничеек 1:1 с «Актобе» в ответной казахской встрече осетины лучше проявили себя в серии пенальти. В Турции пришлось сложнее: «Бешикташ» на классе разбил «барсов» 3:0, но во Владикавказе «Алания» голами Георгия Габулова и Данило Неко очень достойно попрощалась с Европой (2:0). Хочется верить, что не навсегда, но пока оснований для обретения этой веры нет.
«Ростов»-2014
Это сейчас «Ростов» – один из лучших клубов страны и победитель «Баварии», но 3 года назад он был симпатичной командой Миодрага Божовича, которая посыпалась со страшной силой в начале следующего сезона. Посыпалась так, что спасать пришлось Курбану Бердыеву...
Но в первой половине 2014-го в Ростове-на-Дону об этом и подумать не могли: обыграв «Луч-Энергию» дома, жёлто-синие наконец преодолели полуфинальный барьер, о который спотыкались 3 года подряд. Финальное южное дерби, проходившее на новом стадионе в Каспийске, прошло без голов и с удалением Перейры на 71-й минуте. Но взяли верх над «Краснодаром» ростовчане только в серии пенальти.
Увы, при Божовиче «Ростов» ещё не был значимой европейской величиной. С трудом добившись запрета на участие в еврокубках от РФС, который тогда возглавлял Николай Толстых, жёлто-синие проиграли «Трабзонспору» на выезде 0:2, а дома смогли лишь сохранить нули на табло.
Если «Урал» вдруг пробьётся в еврокубки, ему тяжело будет выступить лучше, но то было начало колоссального ростовского успеха. Быть может, и екатеринбуржцам удастся через несколько лет ассоциироваться в первую очередь не матчами с «Тереком», а европейскими успехами?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Терек»-2004
До той самой игры (во всех смыслах этого слова) 2009 года пара «Крылья» – «Терек» ассоциировалась именно с финалом Кубка России 2004 года, в котором великолепная команда Германа Ткаченко и Гаджи Гаджиева, позже выигравшая бронзу чемпионата, упустит возможность взять первый трофей в истории клуба. Матч, состоявшийся через 20 дней после убийства Ахмата Кадырова, завершился результативной контратакой «Терека» с голом Федькова
В итоге команда Ваита Талгаева, игравшая тогда в Первом дивизионе, стартовала в Кубке УЕФА, который позже выиграет ЦСКА. Сейчас нелегко представить победу команды ФНЛ над представителем чемпионата Польши, но «Терек» минимально выиграл у «Леха» и в 1-м матче на «Локомотиве» (Дмитрий Хомуха не забил пенальти, но исправился на 90-й минуте), и в ответном гостевом. В Польше отличился всё тот же Федьков.
А вот с «Базелем» «Терек» уже не справился: в Москве грозненцы обменялись со швейцарцами забитыми мячами, но на выезде уступили 0:2. Впереди у команды было повышение в классе – из ПерДива в 2004 году «Терек» выбрался.
«Сибирь»-2010
В отличие от «Томи», «Сибирь» в элите почти не появляется, но сезон 2010 в исполнении команды Игоря Криушенко запомнился многим. Сибиряки стали самыми яркими аутсайдерами русского футбола, играли сами, давали сопернику. И сумели добрести до финала Кубка 09/10, где минимально проиграли «Зениту».
Впереди у аутсайдера российского чемпионата был кипрский «Аполлон». Сейчас и наши лидеры не могут обыграть киприотов, но «Сибири» это удалось: в домашнем матче единственный гол забил Медведев, а в гостевом важнейший мяч провел Игорь Шевченко – поражение 1:2 наших устроило. Однако на годы врезался в память не тот успех. Шансы «Сибири» в матче с ПСВ оценивались низко, но хозяева смогли остановить легендарный голландский клуб и дождаться гола Дягтерёва на 92-й минуте.
Эта победа навсегда осталась в истории новосибирского футбола, несмотря на 0:5 в Эйндховене. А вот сама команда в Премьер-лиге не осталась – наладить игру в обороне Криушенко так и не смог.
«Алания»-2011
В конце 2010 года владикавказцы вылетели из Премьер-лиги, которая в последний раз проводилась по системе «весна-осень». Зато весной команда ФНЛ играла в финале Кубка России, а летом – стартовала в Лиге Европы. Путь в проигранный «армейцам» финал для команды Валерия и Владимира Газзаевых получился удивительным, ведь побеждала она только по пенальти, а в полуфинал вообще прошла автоматически из-за расформирования «Сатурна». Именно с «Алании» начались полуфинальные пенальтийные неудачи «Ростова», которые остались позади только в 2014-м.
Несмотря на «пердивную» прописку, «Алания» также сумела преодолеть 1 раунд: после ничеек 1:1 с «Актобе» в ответной казахской встрече осетины лучше проявили себя в серии пенальти. В Турции пришлось сложнее: «Бешикташ» на классе разбил «барсов» 3:0, но во Владикавказе «Алания» голами Георгия Габулова и Данило Неко очень достойно попрощалась с Европой (2:0). Хочется верить, что не навсегда, но пока оснований для обретения этой веры нет.
«Ростов»-2014
Это сейчас «Ростов» – один из лучших клубов страны и победитель «Баварии», но 3 года назад он был симпатичной командой Миодрага Божовича, которая посыпалась со страшной силой в начале следующего сезона. Посыпалась так, что спасать пришлось Курбану Бердыеву...
Но в первой половине 2014-го в Ростове-на-Дону об этом и подумать не могли: обыграв «Луч-Энергию» дома, жёлто-синие наконец преодолели полуфинальный барьер, о который спотыкались 3 года подряд. Финальное южное дерби, проходившее на новом стадионе в Каспийске, прошло без голов и с удалением Перейры на 71-й минуте. Но взяли верх над «Краснодаром» ростовчане только в серии пенальти.
Увы, при Божовиче «Ростов» ещё не был значимой европейской величиной. С трудом добившись запрета на участие в еврокубках от РФС, который тогда возглавлял Николай Толстых, жёлто-синие проиграли «Трабзонспору» на выезде 0:2, а дома смогли лишь сохранить нули на табло.
Если «Урал» вдруг пробьётся в еврокубки, ему тяжело будет выступить лучше, но то было начало колоссального ростовского успеха. Быть может, и екатеринбуржцам удастся через несколько лет ассоциироваться в первую очередь не матчами с «Тереком», а европейскими успехами?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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