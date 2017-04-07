Сага о том, как пишут историю. "Урал" шагнул в финал Кубка России

Кубок России



1/2 финала



Урал 2-1 Рубин



Голы: Ильин, 13, Новиков, 58 - Жонатас, 31.



Нереализованный пенальти: Жонатас, 39 (мимо).



"Урал": Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров (Коробов, 82), Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин.



"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ (Ахметов, 68), Рочина, Жемалетдинов (Ткачук, 46), Лестьенн (Карадениз, 74), Жонатас.



Предупреждения: Кулаков, 81, Камболов, 87. Ильин, 13, Новиков, 58 - Жонатас, 31.Жонатас, 39 (мимо).Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров (Коробов, 82), Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин.Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ (Ахметов, 68), Рочина, Жемалетдинов (Ткачук, 46), Лестьенн (Карадениз, 74), Жонатас.Кулаков, 81, Камболов, 87.

Уральские "шмели" впервые в своей почти 90-летней истории добрались до финала национального кубка.рассказывает о том, как и почему им удалось убрать со своего пути казанский "Рубин", также мечтавший о майском вояже в Сочи.Вполне вероятно, что для Хави Грасии поединок в Екатеринбурге имел судьбоносное значение.Ситуация видна, как на ладони. Испанца приглашали для того, чтобы он сделал результат. Именно поэтому руководство казанского клуба, связанное с главными людьми в городе и республике, летом не скупилось на трансферы и готово было усиливать состав так, как скажет заморский тренер. Думается, Хави получил в свое распоряжение тот состав, который ему и требовался.Однако с построением качественного футбола у баска возникла серьезная пробуксовка. Ясно, что новые команды не строятся за один месяц, но проблема в том, что даже проблесков чего-то положительного в действиях "Рубина" было очень немного. И если завершение первой части сезона получилось для казанцев достаточно приятным, то весной они производили безрадостное впечатление практически во всех пяти официальных матчах, три из которых были проиграны всухую. Если Грасия куда-то и ведет свою команду, то пока что непонятно, куда именно, и стоит ли этот путь того, чтобы проходить его.Но ладно игра. Она может быть и не самой качественной и приятной глазу, ежели имеется результат. Однако представители Татарстана испытывают серьезные проблемы и на этом фронте. Семь очков отставания от еврозоны за девять туров до конца чемпионата – это не так уж много, но между "Рубином" и заветной четвертой позицией располагается множество команд, обойти которые будет крайне непросто. А уж при нынешних результатах подопечных Хави Грасии так и вовсе нереально.В этой ситуации Кубок обретал для испанского специалиста огромное значение. До трофея оставалось всего два шага, причем сделать их, учитывая состав полуфиналистов, было вполне реально. Это позволило бы казанскому клубу не только пополнить пока что далеко не обширную коллекцию призов, но и открыть себе дорогу в ЛЕ. А для самого Грасии сие означало бы один из немногих пока что успехов в карьере и, скорее всего, карт-бланш на следующий сезон.Как вы уже знаете, "Рубин" постигла неудача. И теперь его наставнику нужно сделать все возможное, дабы впрыгнуть на подножку поезда, уходящего в турне по Европе. Иначе его работа в Казани вполне может оборваться спустя пару месяцев, а на репутации Грасии будет поставлено пятно немалых размеров.Александр Тарханов старше своего сегодняшнего оппонента на 16 лет и, в отличие от прибывшего в Россию летом минувшего года баска, варится в котле отечественного футбола давным-давно.Тем не менее, несмотря на такую разницу в опыте, для Александра Федоровича этот полуфинал был не меньшим шансом. Нет, его карьера в "Урале" вряд ли как-то значительно зависела от исхода схватки с "Рубином". Но дело в том, что у Тарханова, при всем его большом авторитете на российской футбольной арене, нет в послужном списке практически никаких осязаемых достижений, ни одного трофея. Александр Федорович даже в финалах Кубка никогда своими подопечными не руководил. И он наверняка понимал, что подобной возможности вывести команду на решающий поединок, а там, быть может, и завоевать почетный приз ему может больше никогда и не представиться.Итоговую победу "шмелей", думаю, признают заслуженной даже болельщики казанского клуба.Екатеринбуржцы смотрелись предпочтительнее на протяжении практически всей встречи, даже несмотря на болезненную пробоину в составе, приключившуюся под конец первого тайма, когда поле из-за травмы покинул Бикфалви. Они легкое меняли свой тактический рисунок в зависимости от обстоятельств и постоянно вынуждали соперника плясать под уральскую дудку. "Рубин" же выглядел так же, как и во всех матчах после зимнего перерыва – предсказуемо и серо. Даже на тех отрезках матча, когда гости получала в свое распоряжение любезно предоставленный хозяевами мяч, они не могли взвинтить темп и не знали, как преодолеть грамотно выстроенную оборону "Урала".Безыдейность – вот, пожалуй, самая лучшая характеристика того, что продемонстрировал в Екатеринбурге коллектив Хави Грасии. А у самого испанца не было никакого плана Б на случай неудачного хода событий.Свой первый гол "шмели" провели после небольшого рикошета, который позволил мячу добраться до Ильина, а Новиков отличился после стандарта. Однако при этом результативные удары хозяев выглядели логичным следствием из всего происходящего, тогда как гол Жонатаса, здорово сыгравшего на втором этаже, вызвал удивление – настолько он не вытекал из логики матча.И вряд ли "Рубину" следует вспоминать парочку упущенных уже при счете 2:1 моментов, ведь еще до того Лунгу потряс перекладину. А попади он чуточку ниже, и исход встречи был бы предрешен.Нет, я сейчас не о тайном сговоре, а о магическом обряде. А как еще объяснить то, что происходило с противниками "Урала" в двух раундах Кубка кряду?!Сегодняшняя битва в Екатеринбурге, пожалуй, только один раз могла потечь совсем не в то русло, которое она избрала в итоге. После того, как Жонатас достаточно неожиданно восстановил равновесие в счете, подопечные Александра Тарханова некоторое время выглядели несколько растерянными. Воспользовавшись этим, "Рубин" провел парочку неплохих атак, одна из которых завершилась фолом на Набиуллине, врывавшемся в штрафную площадку хозяев по зоне левого инсайда. Алексей Еськов без раздумий указал на "точку", и если бы команда Хави Грасии в этот момент вышла вперед, "Уралу" могло бы стать совсем несладкое. Но все тот же Жонатас, умело качнув Заболотного в правый угол, аккуратненько пробил… рядом с левой штангой!А теперь вспомните, как Федор Смолов на последних минутах четвертьфинальной супербитвы пальнул с одиннадцатиметровой отметки над перекладиной. В обоих случаях пенальти пробивался в крайне важный момент поединка (особенно это касается встречи в Краснодаре), и оба раза Николай Заболотный ничем своей команде не помогал – "Уралу" просто фартило! Правда, эти улыбки госпожи Удачи "шмели", на мой взгляд, заслужили…В турнирной таблице Премьер-лиги екатеринбуржцы располагаются позади казанцев, отставая от них на четыре очка. Но если говорить только о весенней стадии нашего первенства, то здесь дела идут куда лучше у подопечных Тарханова: они заработали девять пунктов из двенадцати возможных, тогда как "Рубин" – только четыре. Причем 18 марта "Урал" уже укладывал подшефных Грасии на лопатки. Так что сегодняшний результат и в этом смысле выглядит вполне логичным."Шмели" переписали свою историю, ведь доселе их высшим достижением в Кубке России оставался полуфинал-2008, где они в упорной борьбе уступили своему самому принципиальному сопернику – "Амкару". Теперь екатеринбургскому клубу остается шаг до того, чтобы пополнить свой музей первым серьезным трофеем и предпринять вторую европейскую кампанию (первую еще под именем "Уралмаш" они провели в 1996 году в рамках почившего в бозе Кубка Интертото, так что в "настоящих" еврокубках "шмели" еще не играли).