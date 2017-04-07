Жозе Моуринью: Маркус Рэшфорд заслуживает только поддержки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что юный форвард команды Маркус Рэшфорд не должен расстраиваться, потому что если он продолжит работать с той же самоотдачей, то голы обязательно придут."Маркус не забивает в чемпионате с сентября, но он заслуживает только поддержки. Ни критики, ни ругани - только поддержка и больше ничего. Он работает, работает, работает и работает. Он старается, он пробует играть через центр, пробует смещаться направо, налево, он постоянно что-то пробует, ищет какие-то варианты. Маркус немного расстроен, но для меня нет никакого сюрприза в том, что происходит - второй год всегда сложнее первого", - цитирует португальца официальный сайт манкунианцев.