Гонсало Игуаин хочет отсудить у "Наполи" 600 тысяч евро за использование образа клубом

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин намерен обратиться в арбитражный суд, чтобы его бывший клуб "Наполи" выплатил полагающиеся футболисту 600 тысяч евро за использование прав на образ, передает La Gazzetta Dello Sport.По словам аргентинца, "Наполи" задолжал ему за использование имиджевых прав в сезоне-2015/16 и часть сезона-2014/15.