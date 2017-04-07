Уэйн Руни может не сыграть против "Сандерленда"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рискует пропустить ближайший матч своей команды против "Сандерленда", информирует Sky Sports.Сообщается, что у англичанина повреждены обе лодыжки.