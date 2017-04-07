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Уэйн Руни может не сыграть против "Сандерленда"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рискует пропустить ближайший матч своей команды против "Сандерленда", информирует Sky Sports.

Сообщается, что у англичанина повреждены обе лодыжки.
Теги: Руни Манчестер Юнайтед Эвертон
Сегодня, 05:09
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