Славен Билич может быть уволен, если "Вест Хэм" проиграет "Суонси"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич будет отправлен в отставку, если команда проиграет в ближайшем матче премьер-лиги с "Суонси", передает Telegraph.В случае ухода хорватского специалиста команду может возглавить руководитель клубной академии Терри Уэстли. Отмечается, что тренеру уже приходилось замещать Билича, когда тот отсутствовал по семейным обстоятельствам.