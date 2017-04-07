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Славен Билич может быть уволен, если "Вест Хэм" проиграет "Суонси"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич будет отправлен в отставку, если команда проиграет в ближайшем матче премьер-лиги с "Суонси", передает Telegraph.

В случае ухода хорватского специалиста команду может возглавить руководитель клубной академии Терри Уэстли. Отмечается, что тренеру уже приходилось замещать Билича, когда тот отсутствовал по семейным обстоятельствам.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 08:58
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