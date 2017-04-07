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Сергей Горлукович: ошибки в обороне? Главное, что "Спартак" лидирует

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович высказал свое мнение об игре красно-белых в обороне.

– Вас тревожит, как "Спартак" сейчас выглядит в обороне?

– Главное, что команда лидирует. В этой ситуации не стоит обращать внимание на огрехи защитников. В концовке необходимо брать очки любой ценой. Главное – выиграть, забить больше, чем пропустить. Это сейчас удается.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда надежнее смотрелась сзади. Однако результат пока все перекрывает. Эта команда умеет вырывать победы. Просто молодцы, - цитирует Горлуковича "СЭ".
Теги: Горлукович Спартак
Сегодня, 09:39
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№8 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 11:16) #
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Цитата: bohater
Дед, конечно, один из самых крутых из футболистов на моей памяти по характеру

Достаточно вспомнить его запои, выходы из них... Сильно уважаю.


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#ЯНеШарли
Регистрация: 21.07.2007
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
О каких ошибках в обороне Спартака. идёт речь ? Возьмём 4 матча Спартака после перерыва . Что создал Краснодар у ворот Спартака? Ни одного момента . 2 гола Спартак забил сам себе : Тасчи - в свои ворота и Комбаров - привёз сам себе пенальти . Больше у Краснодара, ничего не было - ничего. С Анжи - были полумоменты, а голевых не было - ни одного , хотя СЭ - посчитал по моментам - 7:1 . Где, этот момент откопали - ни понятно. С Локомотивом : гол привёз себе - Кутепов, а больше Локо, ничего не создал - ни одного момента. С Оренбургом : сыграй поплотнее и не дай пробить Ещенко, с первым голом и не проспи удар Ребров - гола бы не было. Второй гол - опять накрутили из ничего Ещенко и ляп - привоз Реброва и больше у Оренбурга ничего не было, да были удары по воробьям из - за пределов штрафной, но это не моменты, а подходы. И всё - больше у ворот Спартака, Оренбург ничего не создал. И того : что нам забили , мы привезли себе - сами, а соперник опять - ничего не создал Это всё можно посмотреть в интернете, обзоры всех игр . Больше не было - НИ ОДНОГО голевого момента, у наших ворот, за 4 игры. Просто, пожарили и привозили сами - себе. Так, что пиз.ить можно сколько угодно, что Спартаку повезло, а где моменты у наших ворот?.... Их просто - не было, один Фэйк и всё....
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Его бы в тренерский пул еще взять, чтобы передавать то, что невозможно передать на итальянском.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№5 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дед, конечно, один из самых крутых из футболистов на моей памяти по характеру


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№4 Написал: SP-M (Сегодня, 10:57) #
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online

вперед Спартак
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 10:52) #
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online

Человечищще!


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#ЯНеШарли
Регистрация: 21.07.2007
№2 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Правильно Дед говорит! Маладца!!!
Регистрация: 24.09.2008
№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 10:20) #
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Похвала от "деда" ,дорогого стоит.Правильной дорогой идём товарищи
Регистрация: 1.09.2016
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