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Валерий Масалитин: ЦСКА очень тяжело будет обыграть "Краснодар"

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о турнирной ситуации команды в преддверии матча армейцев с "Краснодаром".

"Конечно, в борьбе за чемпионство у ЦСКА больше нет права на ошибку, также "армейцы" зависят от "Спартака" и от "Зенита". В первом круге ЦСКА допустил очень много ненужных очковых потерь, а если бы набрал хотя бы ещё три очка, то сейчас ситуация в таблице была бы другой.

"Армейцам" очень тяжело будет обыграть "Краснодар", думаю, для них это будет один из важнейших матчей концовки чемпионата. В прошлом году "Краснодар" тоже, пока раскачивался, много очков потерял. Но клуб это молодой и с каждым сезоном развивается", – цитирует Масалитина "Евро-Футбол".
Теги: Масалитин ЦСКА
Сегодня, 11:59
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