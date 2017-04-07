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Валерий Масалитин: ЦСКА очень тяжело будет обыграть "Краснодар"
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о турнирной ситуации команды в преддверии матча армейцев с "Краснодаром".
"Конечно, в борьбе за чемпионство у ЦСКА больше нет права на ошибку, также "армейцы" зависят от "Спартака" и от "Зенита". В первом круге ЦСКА допустил очень много ненужных очковых потерь, а если бы набрал хотя бы ещё три очка, то сейчас ситуация в таблице была бы другой.
"Армейцам" очень тяжело будет обыграть "Краснодар", думаю, для них это будет один из важнейших матчей концовки чемпионата. В прошлом году "Краснодар" тоже, пока раскачивался, много очков потерял. Но клуб это молодой и с каждым сезоном развивается", – цитирует Масалитина "Евро-Футбол".
"Конечно, в борьбе за чемпионство у ЦСКА больше нет права на ошибку, также "армейцы" зависят от "Спартака" и от "Зенита". В первом круге ЦСКА допустил очень много ненужных очковых потерь, а если бы набрал хотя бы ещё три очка, то сейчас ситуация в таблице была бы другой.
"Армейцам" очень тяжело будет обыграть "Краснодар", думаю, для них это будет один из важнейших матчей концовки чемпионата. В прошлом году "Краснодар" тоже, пока раскачивался, много очков потерял. Но клуб это молодой и с каждым сезоном развивается", – цитирует Масалитина "Евро-Футбол".
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