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Мирча Луческу: матч со "Спартаком" может судить даже московский арбитр

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что ожидает объективного судейства на предстоящем матче 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".

- Денис Глушаков предложил, чтобы матч "Спартака" с "Зенитом" судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?

- Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил, - цитирует Луческу "СЭ".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:16
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9
(5)
№9 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 13:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Не согласен с Луческу.
Ошибку может допустить любой, даже московский, главное, чтобы не ставили левых пеналей и обращали внимание на очевидные нарушения.

А вне игры на 20см можно и не увидеть, надеюсь никто ныть не будет.

на счёт пеналей - побойся Бога. бомжекарманник завалится, как обычно, и что, московский прав будет???
Регистрация: 24.09.2008
№8 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 12:58) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
да пусть хоть сам карера судит,всё равно обыграем "чемпиона" 20................года...

вспомни свое "чемпионство" 2007 и как мы вас два раза иплом провезли 4-1 и 3-1 тогда...Но от этого чемпионство ваше не убавилось как то...
Регистрация: 16.07.2011
№7 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (5)

заслужил давно кликуху -сопливый.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№6 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 12:56) #
  • +2
  •  (4)

Да надоели уже эти разговоры про судейство. Судейские ошибки были есть и будут. Играть надо хорошо!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№5 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пусть судит даже тот у кого 20 см.
монописуально.
Победа будет за нами.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Конечно, главное - что рулит РФС и судейской коллегией - питерский пул


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:46) #
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Цитата: Sewer 79
вне игры на 20см можно и не увидеть, надеюсь никто ныть не будет.

будут ныть даже если будет вне игры 0,00000001 см, если это будет не в пользу спартака....
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:24) #
  • +1
  •  (1)
online

Не согласен с Луческу.
Ошибку может допустить любой, даже московский, главное, чтобы не ставили левых пеналей и обращали внимание на очевидные нарушения.

А вне игры на 20см можно и не увидеть, надеюсь никто ныть не будет.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:22) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
да пусть хоть сам карера судит,всё равно обыграем "чемпиона" 20................года...
Регистрация: 9.01.2015
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