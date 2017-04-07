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В "Динамо" решили не брать Павла Погребняка на матч со "СКА-Хабаровск"

Доктор московского "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья нападающего Павла Погребняка.

"Павел Погребняк уже восстановился полностью. Но в связи с тем, что у него была проблема со спиной, мы решили, что нецелесообразно брать с собой.

Всё-таки восемь часов перелёта в одной позе - это может усугубить ситуацию. Поэтому готовим его на следующую игру", - цитирует Ярдошвили "Чемпионат".
Теги: Динамо Погребняк
Сегодня, 12:34
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