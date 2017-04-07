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Хави Гарсия: не стоит отказываться от поездки в Россию, взрыв вряд ли повторится
Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия не советует любителям футбола отказываться от поездки в Россию во время розыгрыша Кубка конфедерации и чемпионата мира из-за теракта в Санкт-Петербурге.
"Жители Петербурга не теряли почвы под ногами и сохраняли спокойствие. Полиция дезактивировала вторую бомбу около коммерческого центра, в котором мы находились. Сначала мы не понимали, что происходит, а когда вышли на улицу, то осознали серьёзность случившегося. Теперь везде осуществляется строгий контроль.
К сожалению, такое происходит во многих местах. Я уже три года живу в этом городе и не думал, что такое здесь может произойти. Это очень безопасный город, и вряд ли теракт в будущем повторится. Надеюсь, случившееся не отразится на желании людей. Стоит приехать в Россию", - сказал Гарсия.
Чемпионат
"Жители Петербурга не теряли почвы под ногами и сохраняли спокойствие. Полиция дезактивировала вторую бомбу около коммерческого центра, в котором мы находились. Сначала мы не понимали, что происходит, а когда вышли на улицу, то осознали серьёзность случившегося. Теперь везде осуществляется строгий контроль.
К сожалению, такое происходит во многих местах. Я уже три года живу в этом городе и не думал, что такое здесь может произойти. Это очень безопасный город, и вряд ли теракт в будущем повторится. Надеюсь, случившееся не отразится на желании людей. Стоит приехать в Россию", - сказал Гарсия.
Чемпионат
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