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Руслан Нигматуллин: Луневу дали шанс, и он им воспользовался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев смог воспользоваться своим шансом, чтобы закрепиться в основном составе питерской команды.

"В "Зените" идет нормальная здоровая конкуренция среди вратарей, играет на данный момент сильнейший. Луневу дали шанс, и он им воспользовался, так что желаю ему сохранить этот пост. В командах такого уровня, как "Зенит", за матч могут быть всего один-два удара, с которыми нужно справиться. Нужно не терять концентрацию.

Естественно, это не матчи за "Уфу", когда по твоим воротам бьют 15 раз и трижды забивают. Просто так Луневу доверить место в "основе" не могли, он нормально себя проявил на предсезонном сборе и выглядит на данный момент сильнее Лодыгина" – цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
Теги: Нигматуллин Лунев
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: Без определенияЖительства места (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
"В "Зените" идет нормальная здоровая конкуренция среди вратарей, играет на данный момент сильнейший.
А я не согласен! Скоро матч с Самим, лидером чемпионата..,срочно верните Юрия в ворота! Нет Юры - нет победы!


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Член зенитовского кружка..
Регистрация: 28.07.2016
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