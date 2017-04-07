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Руслан Нигматуллин: Луневу дали шанс, и он им воспользовался
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев смог воспользоваться своим шансом, чтобы закрепиться в основном составе питерской команды.
"В "Зените" идет нормальная здоровая конкуренция среди вратарей, играет на данный момент сильнейший. Луневу дали шанс, и он им воспользовался, так что желаю ему сохранить этот пост. В командах такого уровня, как "Зенит", за матч могут быть всего один-два удара, с которыми нужно справиться. Нужно не терять концентрацию.
Естественно, это не матчи за "Уфу", когда по твоим воротам бьют 15 раз и трижды забивают. Просто так Луневу доверить место в "основе" не могли, он нормально себя проявил на предсезонном сборе и выглядит на данный момент сильнее Лодыгина" – цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
"В "Зените" идет нормальная здоровая конкуренция среди вратарей, играет на данный момент сильнейший. Луневу дали шанс, и он им воспользовался, так что желаю ему сохранить этот пост. В командах такого уровня, как "Зенит", за матч могут быть всего один-два удара, с которыми нужно справиться. Нужно не терять концентрацию.
Естественно, это не матчи за "Уфу", когда по твоим воротам бьют 15 раз и трижды забивают. Просто так Луневу доверить место в "основе" не могли, он нормально себя проявил на предсезонном сборе и выглядит на данный момент сильнее Лодыгина" – цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
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