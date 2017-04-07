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Станислав Черчесов принял участие в открытии новой базы "Лудогорца"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне принял участие в торжественной церемонии открытия новой базы ФК болгарского "Лудогорца".
Российский специалист стал почетным гостем церемонии наряду с мэром Разграда Валентином Васильевым. На новый спортивный комплекс было потрачено более 15 миллионов левов (более 7,6 миллионов евро).
Sportbox
Российский специалист стал почетным гостем церемонии наряду с мэром Разграда Валентином Васильевым. На новый спортивный комплекс было потрачено более 15 миллионов левов (более 7,6 миллионов евро).
Sportbox
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