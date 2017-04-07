Станислав Черчесов принял участие в открытии новой базы "Лудогорца"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне принял участие в торжественной церемонии открытия новой базы ФК болгарского "Лудогорца".Российский специалист стал почетным гостем церемонии наряду с мэром Разграда Валентином Васильевым. На новый спортивный комплекс было потрачено более 15 миллионов левов (более 7,6 миллионов евро).