Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Тамбов" дома с минимальным счетом уступил "Балтике"

В матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Балтика" на выезде переиграла ФК "Тамбов".

ФНЛ. 30 тур

"Тамбов" - "Балтика" - 0:1

Голы: Гафар, 55

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Трусевич (Михалёв, 83), Чернышов (Дутов, 72), Шевчук (Сорокин, 62), Мурнин (Григорян, 60), Делькин, Дорожкин

"Балтика": Фролов, Каленкович, Тимошин, Скопинцев, Крючков, Концедалов, Суханов, Причиненко, Цимбал, Сердюк (Подбельцев, 86), Гафар

Предупреждения: Овсиенко, 10, Горбатюк, 35, Каленкович, 39, Трусевич, 57, Скопинцев, 83
Теги: Тамбов Балтика
Сегодня, 15:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.