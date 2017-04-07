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"Тамбов" дома с минимальным счетом уступил "Балтике"
В матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Балтика" на выезде переиграла ФК "Тамбов".
ФНЛ. 30 тур
"Тамбов" - "Балтика" - 0:1
Голы: Гафар, 55
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Трусевич (Михалёв, 83), Чернышов (Дутов, 72), Шевчук (Сорокин, 62), Мурнин (Григорян, 60), Делькин, Дорожкин
"Балтика": Фролов, Каленкович, Тимошин, Скопинцев, Крючков, Концедалов, Суханов, Причиненко, Цимбал, Сердюк (Подбельцев, 86), Гафар
Предупреждения: Овсиенко, 10, Горбатюк, 35, Каленкович, 39, Трусевич, 57, Скопинцев, 83
ФНЛ. 30 тур
"Тамбов" - "Балтика" - 0:1
Голы: Гафар, 55
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Трусевич (Михалёв, 83), Чернышов (Дутов, 72), Шевчук (Сорокин, 62), Мурнин (Григорян, 60), Делькин, Дорожкин
"Балтика": Фролов, Каленкович, Тимошин, Скопинцев, Крючков, Концедалов, Суханов, Причиненко, Цимбал, Сердюк (Подбельцев, 86), Гафар
Предупреждения: Овсиенко, 10, Горбатюк, 35, Каленкович, 39, Трусевич, 57, Скопинцев, 83
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